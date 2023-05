ALSTOM SA : Alstom va fournir un système de métro intégré à la ville de Cluj-Napoca, en Roumanie

English French

25 Mai 2023 - Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un contrat avec la municipalité roumaine de Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour la construction de la ligne 1 du métro de la ville, dans le cadre d’un consortium avec les entreprises de travaux publics Gulermak et Arcada. La valeur totale de ce projet clé en main à la pointe de la technologie s’élève à environ 1,8 milliard d’euros et la part d’Alstom représente environ 400 millions d’euros.

Alstom sera chargé de l’intégration du système, de la signalisation et des télécommunications, de l’alimentation électrique, des travaux de voie, des portes de quai, du centre de sécurité et de contrôle, ainsi que de la mise en œuvre de solutions de cybersécurité. Alstom déploiera pour la première fois en Roumanie le niveau d’autonomie 4 (GoA4), soit le plus élevé, en s’appuyant sur sa solution de signalisation grande capacité Urbalis, système de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC).

« Je suis extrêmement fier qu’Alstom participe à la construction du métro de Cluj-Napoca. Ce projet marque une nouvelle étape importante dans l’histoire et l’expertise d’Alstom en Roumanie. Il s’agit d’un projet d’infrastructure ambitieux et innovant pour le pays. Le métro de Cluj-Napoca est l’un des projets clé en main les plus gros en Europe. Il fait appel à un portefeuille solide de solutions de signalisation et d’infrastructures qui montrent la position de leader d’Alstom en matière de mobilité urbaine durable. Ce métro sans conducteur fournit, en outre, une occasion exceptionnelle d’innover sur le marché roumain et notre expérience internationale nous offre une expertise unique, indispensable à un tel projet de pointe », a déclaré Gian Luca Erbacci, le Président de la région Europe d’Alstom.

La construction de la ligne 1 du nouveau métro, qui couvrira 21 kilomètres et comprendra 19 stations souterraines, prendra 8 ans. La première section de 9 kilomètres comptera 9 stations et un dépôt aérien. Elle sera financée par le Plan national pour la reprise et la résilience roumain (PRR) et réalisée en 4 ans.

Une fois terminé, le métro de Cluj-Napoca sera la première ligne entièrement automatisée de Roumanie. Le déploiement du système de métro clé en main d’Alstom, équipé d’un centre de contrôle intégré, de la technologie CBTC Urbalis qui permet un fonctionnement sans conducteur et un service de grande capacité avec des intervalles de 90 secondes, et d’une plateforme de cybersécurité de pointe, permettra une exploitation soutenue, fiable et économe en énergie pour relier l’ouest et l’est, en améliorant considérablement la mobilité verte dans la ville de Cluj-Napoca.

Fort de plus de 50 ans d’expérience et 80 systèmes clé en main en service commercial dans le monde, Alstom est le numéro un mondial des systèmes ferroviaires intégrés clé en main, adaptés à l’ensemble des besoins de mobilité. Les derniers projets marquants de systèmes de métro incluent : le Réseau express métropolitain (REM) de Montréal, le métro de Riyad, la ligne 4 du métro d’Athènes, la ligne 18 du Grand Paris, la ligne C du métro de Toulouse, la ligne L2 de Panama, la ligne 3 du métro de Guadalajara et le métro de Dubaï Route 2020.

Alstom est le leader mondial du marché du CBTC grâce à ses solutions de signalisation avancées et de haute performance exploitées par 145 lignes à travers le monde. En Europe, la technologie d’Alstom est déjà utilisée à Madrid, Milan, Lyon, Lausanne, Paris et Amsterdam sur différents types de lignes et niveaux d’autonomie. Elle est aussi en cours d’installation sur de nombreuses autres lignes, notamment la ligne 5 du métro de Bucarest.

Depuis une trentaine d’années, Alstom est un pionnier de l’innovation qui joue un rôle important dans la transition de la Roumanie vers un transport ferroviaire moderne et durable. Du contrôle ferroviaire digital de pointe aux projets d’infrastructure et d’électrification, en passant par le matériel roulant du métro et des grandes lignes, ou la maintenance à long terme des rames du métro de la capitale Bucarest, Alstom fait toujours la différence en Roumanie pour le transport ferroviaire en zones urbaines comme sur les grandes lignes.

