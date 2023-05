Van Lanschot Kempen: besluiten en uitkomsten AVA 2023

English Dutch

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 25 mei 2023

De algemene vergadering (AVA) van Van Lanschot Kempen heeft op 25 mei 2023 in ‘s-Hertogenbosch de jaarrekening 2022 vastgesteld.

De AVA heeft Elizabeth Nolan benoemd en Frans Blom herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De aandeelhouders hebben daarnaast ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van € 1,75 per gewoon aandeel A.

Alle overige stempunten werden ook aangenomen.

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/ava.

FINANCIËLE AGENDA

29 mei 2023 Ex-dividend datum

6 juni 2023 Betaaldatum dividend 2022

24 augustus 2023 Publicatie halfjaarcijfers 2023

2 november 2023 Publicatie trading update derde kwartaal 2023

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

