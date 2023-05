McPhy Energy : Compte-rendu de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2023

French English

Grenoble, le 25 mai 2023 – 17h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) (la « Société »), annonce que l’assemblée générale mixte de ses actionnaires, qui s’est tenue le 24 mai 2023 à Grenoble (l’« Assemblée »), sous la présidence de son Président du Conseil d’administration (le « Conseil »), a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises et notamment :

Approbation des comptes de l’année 2022

L'Assemblée a approuvé les comptes sociaux, et l’allocation du résultat s’y rapportant, de la Société ainsi que les comptes consolidés du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Gouvernement d’entreprise

L’Assemblée a également approuvé :

les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour 2023 ainsi que l’ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l’exercice 2022 , au profit des mandataires sociaux de la Société et spécifiquement au Président du Conseil, Luc Poyer, et Directeur Général, Jean-Baptiste Lucas 1 ;

ainsi que l’ensemble des éléments composant la , au profit des mandataires sociaux de la Société et spécifiquement au Président du Conseil, Luc Poyer, et Directeur Général, Jean-Baptiste Lucas ; le renouvellement du mandat d’administrateur, pour une durée de trois ans, de Myriam Maestroni , et à cet égard et ce suivant décisions du Conseil d’administration, de ses fonctions au sein des Comités spécialisés du Conseil, à savoir : Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations, Présidente du nouveau Comité RSE2 et membre du Comité des Contrats Clés.

Rachat d’actions et annulation d’actions auto-détenues

L’Assemblée a par ailleurs approuvé le renouvellement du programme de rachat d’actions , dans des conditions similaires au programme en vigueur3, ainsi que l’ autorisation au Conseil d’annuler tout ou partie des actions auto-détenues par la Société, dans les limites fixées par l’Assemblée.

Renouvellement des autorisations et délégations financières et actionnariat salarié

L’Assemblée a, en outre, consenti :

diverses délégations de compétence et autorisations financières au profit du Conseil en vue de procéder à des émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, dans les limites (notamment de plafond) fixées par ladite Assemblée ; et

au profit du Conseil en vue de procéder à des émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, dans les limites (notamment de plafond) fixées par ladite Assemblée ; et une délégation de compétence au Conseil à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ainsi qu’à l’ attribution d’actions gratuites au profit de certains salariés et/ou mandataires sociaux du Groupe.

Les résultats complets des votes des résolutions ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée seront disponibles sur le site Internet de la Société.

La Société souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy Energy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy Energy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy Energy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale de ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 Se reporter également au descriptif des politiques de rémunération 2023 des mandataires sociaux, tel que disponible sur le site internet de la Société.







2 Comité sous forme distinct (c’est-à-dire Comité en tant que tel et non comme sous-Comité du Comité des Nominations et des Rémunérations) à compter de l’Assemblée.







3 Se reporter également au descriptif du programme de rachat de la Société, tel que publié en date du 19 mai 2023 et disponible sur le site internet de la Société.







