Sunwing annonce le retour de sa deuxième Semaine ensoleillée annuelle, qui propose des économies, des concours et des prix incroyables cet été

MONTRÉAL, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients de Sunwing peuvent se réjouir des sept jours les plus chauds de l’été grâce au retour de la Semaine ensoleillée du voyagiste, un événement d’une semaine proposant de superbes aubaines, des concours et un grand prix encore plus impressionnant. Du 29 mai au 4 juin 2023, les Canadiens pourront réserver leurs escapades estivales bien méritées avec Sunwing dans les destinations tropicales qu’ils adorent, de Cancún à Cayo Largo, en passant par Punta Cana et Montego Bay, en plus de profiter d’économies additionnelles pouvant atteindre 50 % par personne* sur les forfaits vacances tout compris applicables.



Après le succès inaugural de la Semaine ensoleillée, Sunwing redouble d’efforts cet été. Qu’il s’agisse d’une escapade de dernière minute ou de vacances à la fin de l’été, les clients qui achètent un forfait vacances ou un vol seulement pendant la Semaine ensoleillée courront la chance de gagner l’un des 33 prix exclusifs, spécialement conçus pour les aider à trouver leur bonheur sous les tropiques avec Sunwing. Les prix comprennent des cartes-cadeaux de Sunwing, Vanilla Visa, Indigo, Walmart et SkipTheDishes, d’une valeur de 250 $ chacune, cinq bons prépayés pour une excursion palpitante de NexusTours ainsi que deux forfaits vacances pour deux personnes à Punta Cana et Cayo Largo. Chaque concours s’accompagne d’un grand prix épique et, pour cette Semaine ensoleillée, le voyagiste hausse la barre en offrant trois séjours tout compris à un heureux gagnant.

« Nous sommes ravis d’être de retour cet été avec la Semaine ensoleillée, notre plus grand événement de l’année offrant des économies d’une durée limitée et des prix incroyables que nos clients ne voudront pas manquer », a dit Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « En plus des avantages exclusifs des forfaits vacances, comme la franchise gratuite pour le premier bagage enregistré, nous sommes heureux de préparer le concours estival Trouvez votre bonheur et d’aider nos clients à découvrir plus d’hôtels qui respectent leur budget, à s’amuser plus et à vivre plus d’aventures dans leurs destinations préférées, comme Cancún, tout en courant la chance de gagner et de profiter plus de leur été avec Sunwing. »

Cet été, le voyagiste propose une vaste sélection d’hôtels et de destinations populaires pour tous les budgets afin que les Canadiens puissent vivre de merveilleuses escapades sous le soleil des tropiques. Les voyageurs qui rêvent de vacances abordables et relaxantes adoreront l’emplacement pittoresque et l’atmosphère sereine de Cayo Largo, avec des forfaits dans les propriétés familiales Memories Cayo Largo et Starfish Cayo Largo. Ceux qui recherchent des divertissements de jour comme de soir, sur place comme à l’extérieur, apprécieront la variété d’hôtels de Cancún, comme le Iberostar Paraiso Beach et le Sandos Caracol Eco Resort, qui offrent divers programmes d’activités sur place et un accès facile aux attractions locales et aux aventures à proximité.

La deuxième Semaine ensoleillée de Sunwing se déroule du 29 mai au 4 juin 2023, et les résidents légaux du Canada sont admissibles. Les économies s’appliquent aux réservations de forfaits applicables effectuées pendant cette période, pour des voyages prévus entre le 29 mai et 17 décembre 2023. Chaque client qui réserve un forfait vacances ou un vol seulement durant l’événement obtiendra automatiquement dix bulletins de participation. Les clients qui ne font pas d’achat peuvent également participer à la Semaine ensoleillée de Sunwing. Ils ont droit à un seul bulletin de participation par jour et doivent remplir un formulaire de concours sur Sunwing.ca*. Les gagnants du concours seront annoncés le 22 juin 2023.

En plus du concours estival de sept jours de Sunwing, le voyagiste aide ses clients à réaliser leurs rêves de vacances tout au long de l’année grâce à des avantages supplémentaires qui feront leur bonheur, notamment la franchise gratuite pour le premier bagage enregistré d’une valeur de 100 $ et plus aller-retour, le transport entre l’aéroport et l’hôtel* et des tarifs imbattables en cas de modification et d’annulation.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

