USA Today classe Mohawk Industries parmi les leaders américains du climat

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Géorgie, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde (NYSE : MHK), a gagné sa place parmi les leaders américains du climat présentés par USA Today. Mohawk était le seul fabricant de revêtements de sol parmi les entreprises reconnues pour avoir réduit le plus leur empreinte carbone.



« Être classé comme l'un des leaders américains du climat est un immense honneur et reflète le formidable travail accompli par des milliers de nos collaborateurs dans toutes nos opérations mondiales », a indiqué Malisa Maynard, vice-présidente du développement durable de Mohawk. « Nous continuons d'identifier de nouvelles façons innovantes de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en créant des produits durables qui améliorent les domiciles et les espaces publics dans environ 170 pays. »

Mohawk est reconnue comme un leader mondial du développement durable avec l'une des collections les plus complètes de produits respectueux de l'environnement pour les espaces résidentiels et commerciaux. Le portefeuille de Mohawk englobe les marques les plus connues de l'industrie dans toutes les catégories de produits, y compris les tapis et les moquettes (Mohawk, Mohawk Group, Karastan, Mohawk Home, Godfrey Hirst), les carreaux de céramique et les comptoirs (Daltile, American Olean, Marazzi), ainsi que les stratifiés de qualité supérieure, les carreaux de vinyle de luxe, les feuilles de vinyle et le bois (Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step). Tous les produits de revêtement de sol commerciaux de Mohawk Group sont neutres en carbone plus une compensation de 5 %.

USA Today est le plus grand journal national américain, avec en moyenne 2,6 millions de lecteurs quotidiens et 133 millions de visites mensuelles uniques sur son site Internet. Les classements du leadership climatique du journal sont présentés en collaboration avec Statista, Inc., le portail de statistiques leader mondial qui fournit un classement de l'industrie.

Les leaders américains du climat ont été déterminés en évaluant des milliers de sociétés privées et publiques basées aux États-Unis avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars. Les sociétés qui ont réalisé la plus forte réduction d'une année à l'autre de l'intensité des émissions (taux composé de réduction annuelle) de 2019 à 2021 ont été incluses dans la liste publiée dans les éditions imprimées et numériques du 24 mai de USA Today.

L'intégralité de la liste des leaders américains du climat 2023 peut être consultée sur Le changement climatique nécessite une réduction des émissions de carbone. Quelles sociétés le font le mieux ? (usatoday.com). Le rapport complet de Mohawk sur le développement durable peut être consulté sur mohawksustainability.com. La société met à jour son rapport tous les mois de septembre en conjonction avec sa participation à la Climate Week NYC.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de produits de revêtement de sol qui améliorent les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle, ainsi que de panneaux de particules, panneaux de mélamine, panneaux stratifiés décoratifs haute pression et produits d'isolation. L'innovation révolutionnaire de Mohawk apportée au secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient ses marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Les marques de Mohawk comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.