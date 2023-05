USA Today colloca Mohawk Industries tra gli Leader climitaci per l'America

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, il più grande produttore di pavimenti al mondo (NYSE: MHK), si è guadagnato un posto tra gli Leader climitaci per l'America presentati da USA Today. Mohawk è stata l'unico produttore di pavimenti tra le società premiate per aver ridotto maggiormente la propria impronta di carbonio.



Malisa Maynard, vicepresidente di Mohawk per la sostenibilità ha dichiarato: “Essere annoverati tra gli Leader climitaci per l'America è un grande onore e testimonia l'ottimo lavoro svolto da migliaia di nostri collaboratori in tutto il mondo. Continuiamo a individuare modi nuovi e innovativi per ridurre le emissioni di gas serra, creando al contempo prodotti sostenibili che migliorano le abitazioni e gli spazi pubblici in circa 170 Paesi”.

Mohawk è considerata un leader mondiale nel campo della sostenibilità con una delle collezioni più complete di prodotti ecologici per ambienti residenziali e commerciali. Il portafoglio di Mohawk comprende i marchi più noti del settore in tutte le categorie di prodotti, tra cui moquette e tappeti (Mohawk, Mohawk Group, Karastan, Mohawk Home, Godfrey Hirst), piastrelle e piani di lavoro in ceramica (Daltile, American Olean, Marazzi) e laminati di alta qualità, piastrelle viniliche di lusso, pannelli vinilici e legno (Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step). Tutti i prodotti per pavimenti commerciali del Gruppo Mohawk sono a zero emissioni di anidride carbonica più una compensazione del 5%.

USA Today è il più grande quotidiano nazionale americano con una media di 2,6 milioni di lettori al giorno e 133 milioni di visite uniche mensili al suo sito web. Le classifiche di leadership climatica del giornale sono presentate in collaborazione con Statista, Inc. il portale di statistiche leader a livello mondiale e fornitore di classifiche di settore.

Gli Leader climitaci per l'America sono stati determinati valutando migliaia di società pubbliche e private statunitensi con un fatturato superiore a 50 milioni di dollari. Le società che hanno ottenuto la maggiore riduzione annuale dell'intensità delle emissioni (tasso di riduzione annuale composto) dal 2019 al 2021 sono state incluse nell'elenco pubblicato nell'edizione cartacea e digitale di USA Today del 24 maggio.

L’intero elenco degli Leader climitaci per l'America 2023 può essere consultato su Il cambiamento climatico richiede la riduzione delle emissioni di carbonio. Quali sono le aziende che lo fanno meglio? (usatoday.com)

Il report completo sulla sostenibilità di Mohawk può essere consultato all'indirizzo mohawksustainability.com. La società aggiorna il suo report ogni settembre in concomitanza con la partecipazione alla NYC Climate Week.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries è un produttore di pavimenti leader a livello mondiale che migliora gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica, laminato, legno, pietra e pavimenti in vinile, nonché pannelli truciolari, pannelli melaminici, pannelli decorativi in laminato ad alta pressione e prodotti isolanti. La nostra innovazione leader del settore ha creato prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultim dieci anni, Mohawk ha trasformato la propria attività da produttore di tappeti americano nella più grande azienda di pavimenti al mondo con attività in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.