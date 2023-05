USA Today schaart Mohawk Industries tot klimaatleiders van Amerika

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, 's werelds grootste vloerenfabrikant (NYSE: MHK), heeft een plek verworven in de lijst van klimaatleiders van Amerika zoals opgesteld door USA Today. Mohawk was de enige vloerenfabrikant onder de bedrijven die erkend worden voor de grootste vermindering van hun koolstofvoetafdruk.



"Om uitgeroepen te worden tot een van de klimaatleiders van Amerika, is een grote eer en weerspiegelt het geweldige werk dat verricht wordt door duizenden medewerkers die wereldwijd voor ons werken", zegt Malisa Maynard, Mohawks vicepresident voor duurzaamheid. "We blijven doorgaan met het zoeken naar nieuwe en innovatieve manieren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het ontwikkelen van duurzame producten voor woningen en openbare ruimtes in circa 170 landen."

Mohawk staat bekend als een wereldwijd leider op het gebied van duurzaamheid met een van de meest uitgebreide collecties van milieuvriendelijke producten voor woningen en commerciële ruimtes. De portfolio van Mohawk omvat de bekendste merken van de branche in alle productcategorieën, waaronder tapijt en vloerkleden (Mohawk, Mohawk Group, Karastan, Mohawk Home, Godfrey Hirst), keramische tegels en werkbladen (Daltile, American Olean, Marazzi) en premium laminaat, luxe vinyltegels, vinyl- en parketvloeren (Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step). Alle commerciële vloerproducten van de Mohawk Groep zijn CO2-neutraal en goed voor een compensatie van 5 procent.

USA Today is de grootste nationale krant van Amerika met een lezerspubliek van gemiddeld 2,6 miljoen mensen per dag en 133 miljoen unieke websitebezoeken per maand. De lijst van klimaatleiders van de krant wordt gepresenteerd in samenwerking met Statista, Inc., het toonaangevende statistiekbureau en opsteller van de ranglijsten van de branche.

De klimaatleiders van Amerika werden bepaald door duizenden publieke en private bedrijven in de VS met een omzet van meer dan 50 miljoen dollar te evalueren. De bedrijven die van 2019 tot en met 2021 de hoogste jaar-op-jaar emissiereductie (samengesteld jaarlijks reductiepercentage) hebben gerealiseerd, zijn opgenomen in de lijst, die op 24 mei werd gepubliceerd in de gedrukte en digitale edities van USA Today.

De volledige lijst van de Amerikaanse klimaatleiders 2023 kan worden bekeken op Klimaatverandering vereist dat de CO2-uitstoot wordt verminderd. Welke bedrijven doen dit het best? (usatoday.com). Het complete duurzaamheidsrapport van Mohawk is te vinden op mohawksustainability.com. Het bedrijf werkt zijn rapport elk jaar in september bij als onderdeel van zijn deelname aan de klimaatweek van New York.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende fabrikant van vloerproducten om residentiële en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. Mohawk's verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, hout, steen en vinylvloeren, alsook spaanplaat, melamineplaat, HPL-panelen en isolatieproducten. Mohawks toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd waarmee zijn merken zich op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwe aanleg. De merken van Mohawk behoren tot de meest erkende in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. De afgelopen 10 jaar heeft Mohawk zijn activiteiten getransformeerd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.