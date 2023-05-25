USA Today将 Mohawk Industries 列入美国“气候领袖”行列

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卡尔胡恩市，佐治亚州, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的地面材料制造商 Mohawk Industries（NYSE: MHK）在USA Today发布的美国“气候领袖”中赢得了一席之地。在减少碳排放方面做出最大贡献的企业中，Mohawk 是唯一一家获得认可的地面材料制造商。



Mohawk 可持续发展部门的副总裁 Malisa Maynard 说：“跻身美国气候领袖的这项殊荣反映了我们全球业务中数千名员工辛苦付出的伟大工作。我们正在继续寻找新颖且创新的方法来降低温室气体排放，同时开发可持续的产品来改善近 170 个国家/地区的家庭空间和公共空间。”

Mohawk 被认为是可持续发展领域的全球领军企业，为住宅和商业空间提供最全面的环保产品系列。Mohawk 的产品组合涵盖业内所有产品类别中最知名的品牌。其中，地毯和地垫品牌包括 Mohawk、Mohawk Group、Karastan、Mohawk Home、Godfrey Hirst；瓷砖和台面品牌包括 Daltile、American Olean、Marazzi；优质层压板、豪华乙烯基瓷砖、乙烯基板材和木材品牌包括 Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step。Mohawk Group 的所有商用地面材料产品均实现了碳中和，且额外进行了 5% 的碳补偿。

USA Today 是美国最大的全国性报纸，平均每日读者数达 260 万，每月网站独立访问量达 1.33 亿次。该报的气候领袖排名系与全球领先的统计门户网站和行业排名提供商 Statista, Inc. 共同发布。

美国“气候领袖”是通过评估数千家收入超过 5000 万美元的美国上市和私营公司来确定的。“气候领袖”名单包括在 2019 年至 2021 年期间实现排放强度同比减幅（复合年减排率）最高的公司，该名单已在USA Today 5 月 24 日印刷版和电子版中发布。

如需查看 2023 年美国“气候领袖”的完整名单，请点击此处：气候变化需要减少碳排放。哪些公司做得最好？(usatoday.com)。您可在 mohawksustainability.com 网站中查看 Mohawk 的可持续发展完整报告。该公司会在每年 9 月参加纽约气候周期间同步更新其报告。

关于 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球领先的地面材料产品制造商，致力于提升全球住宅及商业空间。Mohawk 垂直一体化的生产和分销流程使其在地毯、地垫、瓷砖、层压板、木材、石材和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高压层压材料装饰板和绝缘产品的生产方面占据竞争优势。Mohawk 行业领先的创新想法带来了创造性的产品和技术，使其品牌在市场上脱颖而出，并满足了消费者对于翻新和新建项目的各种需求。作为最受业内认可的品牌之一，Mohawk 的旗下品牌包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。在过去十年间，Mohawk 已将其业务从一家美国地毯生产商转变为全球最大的地面材料公司，并在澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国均开展业务。