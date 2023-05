Kia Canada informe sur les véhicules électriques avec le premier Centre d’inspiration électrique du Québec

QUÉBEC, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fidèle à son engagement envers l’électrification des transports définie par sa stratégie « Plan S », Kia Canada inaugure son nouveau Centre d’inspiration électrique (CIÉ) au Québec. Il s’agit du premier établissement de ce genre au Québec et du deuxième Centre d’inspiration Kia au pays.



Créés pour inspirer et informer le public sur les véhicules électrifiés de Kia, les Centres d’inspiration offrent aux consommateurs qui hésitent encore à franchir le pas vers les véhicules électriques la possibilité d’essayer ses véhicules et de se renseigner auprès d’experts en véhicules électriques.

Situé à Québec, le Centre d’inspiration électrique de Kia permettra à tous les Québécois de se renseigner sur les véhicules électriques, les différents groupes propulseurs disponibles, les différents types de chargeurs, les subventions gouvernementales et les nombreux avantages de la conduite en électrique.

Inspirer les Canadiens à adopter l’électrique

Le Centre d’inspiration électrique a été inauguré hier soir, aux côtés de personnes politiques et de dirigeants de Kia. Ce deuxième Centre d’information, mesurant 10 000 pi2, est une collaboration entre Kia Canada et le Groupe La Force Kia, un regroupement de concessionnaires composés de Kia Québec, Kia Ste-Foy et Kia Val-Bélair, et se situe à proximité de Kia Ste-Foy.

« Les Québécois sont à la recherche d’un endroit où ils peuvent en apprendre plus sur les véhicules électriques et les conduire avant de franchir le pas, » explique M. Serge Beaudoin, président du Groupe La Force Kia. « Cet endroit, c’est le Centre d’inspiration des véhicules électriques. Avoir un espace d’éducation permanente est une étape importante pour l’avenir de l’électrification du Québec. »

« Le Québec se montre avant-gardiste dans l’adoption des véhicules électriques et se place en chef de file de l’électrification, » ajoute M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation chez Kia Canada. « L’investissement réalisé pour créer ce Centre prouve l’engagement de La Force Kia à informer tous les Québécois, aujourd’hui et à l’avenir. »

Inspirer les Québécois à adopter l’électrique

Dans le Centre d’inspiration électrique, les visiteurs peuvent réserver une visite interactive guidée par un expert en véhicules électriques, spécialisé dans l’information et l’éducation. Ils pourront ainsi se renseigner sur :

Les avantages des véhicules électriques

Les différents types de véhicules électriques

L’utilisation des différents chargeurs et leurs vitesses de chargement

La façon de s’orienter sur les réseaux de chargement publics

L’histoire et l’avenir des technologies de mobilité

Les économies associées à la conduite de véhicules électriques et les subventions offertes par le gouvernement

À la fin de leur visite guidée, chaque visiteur aura l’occasion d’essayer un véhicule électrique Kia.

L’avenir se conjugue à l’électrique

Actuellement, la marque Kia propose cinq modèles électrifiés, incluant l’EV6, le Niro électrique et hybride rechargeable, la Soul électrique, ainsi que les Sportage et Sorento hybrides rechargeables. L’EV9, le nouveau VUS à trois rangées de sièges de Kia, doit arriver au pays en fin d’année.

« D’ici 2025, Kia Canada proposera sept nouveaux modèles électriques ou hybrides rechargeables, » poursuit M. El-Achhab. « Devant ces nombreux choix, il est important que chacun soit en mesure de prendre des décisions éclairées. Kia s’engage pour l’avenir électrique de la mobilité et nous souhaitons inspirer les clients à franchir le pas. »

Réservez une visite du CIÉ

Le tout nouveau Centre d’inspiration électrique de Québec est situé au 1540, rue Cyrille Duquet, Québec, QC G1N 2E5. Les visiteurs sont accueillis au Centre du lundi au samedi. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez cliquer ici.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82f70c03-c726-4127-b062-abd53322fdf0/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a05d0e40-6d3e-4e2e-9cdc-24d7b0a6cf06/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fea1df1-5586-4cd1-9094-5adb865c4688/fr