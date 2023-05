English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2022 te houden op 27 juni 2023

26 mei 2023 om 07u00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag de uitnodiging voor de 2022 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 27 juni 2023 om 11u00 CEST.

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal fysiek gehouden worden, zonder digitale deelnamemogelijkheid. De praktische modaliteiten van de vergadering worden in de uitnodiging tot de vergadering uiteengezet die op de website van de Vennootschap werd gepubliceerd ( https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings ).

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten en toelichting, kunnen worden geraadpleegd op de voormelde website van Nyrstar NV.

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be .

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal anthony.simms@nyrstarnv.be

