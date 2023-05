OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

26 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 25 May 2023 it had purchased a total of 200,604 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,604 Highest price paid (per ordinary share) £5.1400 Lowest price paid (per ordinary share) £5.0000 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0504

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 424,797,894 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 424,797,894.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:26:58 GBp 593 502.50 XLON xHa9f@S$MoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:26:58 GBp 241 503.00 XLON xHa9f@S$Mzr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:26:58 GBp 277 503.00 XLON xHa9f@S$Mzt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:26:58 GBp 374 503.00 XLON xHa9f@S$Mzv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:26:58 GBp 408 502.50 XLON xHa9f@S$Mz1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 1,354 503.50 XLON xHa9f@S$LKi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 23 503.50 XLON xHa9f@S$LKk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 10 503.50 XLON xHa9f@S$LKm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 1 503.50 XLON xHa9f@S$LKo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 173 503.50 XLON xHa9f@S$LKq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 41 503.50 XLON xHa9f@S$LKs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 700 503.50 XLON xHa9f@S$LKu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 410 503.50 XLON xHa9f@S$LKw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 555 503.50 XLON xHa9f@S$LKy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 612 503.50 XLON xHa9f@S$LK@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 239 503.50 XLON xHa9f@S$LK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:23:53 GBp 86 503.50 XLON xHa9f@S$LK4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:19:25 GBp 191 503.00 XLON xHa9f@S$Vks OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:19:25 GBp 160 503.00 XLON xHa9f@S$Vku OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:18:20 GBp 1,889 503.00 XLON xHa9f@S$S4w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:18:20 GBp 329 503.50 XLON xHa9f@S$S42 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:17:58 GBp 340 503.50 XLON xHa9f@S$SJ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:17:36 GBp 283 503.50 XLON xHa9f@S$Tg@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:17:18 GBp 586 503.50 XLON xHa9f@S$TwO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:16:40 GBp 570 503.50 XLON xHa9f@S$QpE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:13:14 GBp 259 502.50 XLON xHa9f@S$6T4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:13:02 GBp 667 503.00 XLON xHa9f@S$7Xa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:13:02 GBp 664 503.00 XLON xHa9f@S$7XX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:11:21 GBp 468 503.50 XLON xHa9f@S$4EP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:11:18 GBp 1,936 503.50 XLON xHa9f@S$4Ak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:11:00 GBp 275 504.00 XLON xHa9f@S$5dR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:10:44 GBp 285 504.00 XLON xHa9f@S$5sa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:10:16 GBp 297 504.00 XLON xHa9f@S$5Ms OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:54 GBp 213 504.00 XLON xHa9f@S$2f9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:54 GBp 75 504.00 XLON xHa9f@S$2fB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:32 GBp 323 504.00 XLON xHa9f@S$20y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:10 GBp 59 504.00 XLON xHa9f@S$3jc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:10 GBp 167 504.00 XLON xHa9f@S$3je OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:10 GBp 44 504.00 XLON xHa9f@S$3jg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:09:10 GBp 28 504.00 XLON xHa9f@S$3jY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:08:48 GBp 120 504.00 XLON xHa9f@S$35w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:08:48 GBp 179 504.00 XLON xHa9f@S$35y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:08:26 GBp 29 504.00 XLON xHa9f@S$3Gf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:08:26 GBp 289 504.00 XLON xHa9f@S$3Gh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:08:04 GBp 297 504.00 XLON xHa9f@S$0X7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:07:42 GBp 277 504.00 XLON xHa9f@S$0zX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:07:42 GBp 24 504.00 XLON xHa9f@S$0zZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:07:20 GBp 274 504.00 XLON xHa9f@S$0CQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:07:20 GBp 50 504.00 XLON xHa9f@S$0CS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:06:58 GBp 267 504.00 XLON xHa9f@S$1bv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:06:36 GBp 383 504.00 XLON xHa9f@S$1mn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:06:02 GBp 1,136 504.00 XLON xHa9f@S$1O$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:04:45 GBp 306 504.00 XLON xHa9f@S$FgB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:04:24 GBp 283 504.50 XLON xHa9f@S$F1O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:04:24 GBp 80 504.50 XLON xHa9f@S$F1Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:40 GBp 620 504.50 XLON xHa9f@S$Cs8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:40 GBp 164 504.50 XLON xHa9f@S$CsA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 874 504.50 XLON xHa9f@S$CmX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 1,145 504.50 XLON xHa9f@S$CnF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 85 504.50 XLON xHa9f@S$CnH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 34 504.50 XLON xHa9f@S$CnJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 136 504.50 XLON xHa9f@S$CnL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 284 504.50 XLON xHa9f@S$CnN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 36 504.50 XLON xHa9f@S$CnP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 32 504.50 XLON xHa9f@S$CnR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 627 504.50 XLON xHa9f@S$CmK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 406 504.50 XLON xHa9f@S$CmM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 269 504.50 XLON xHa9f@S$CmO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 82 504.50 XLON xHa9f@S$CmQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 757 504.50 XLON xHa9f@S$CmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 16:03:39 GBp 254 504.50 XLON xHa9f@S$CmU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:58 GBp 353 504.00 XLON xHa9f@SutGu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:58 GBp 273 504.00 XLON xHa9f@SutJ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:36 GBp 179 504.00 XLON xHa9f@SuqeV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:36 GBp 89 504.00 XLON xHa9f@SuqhX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:14 GBp 7 504.00 XLON xHa9f@Suq0z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:14 GBp 39 504.00 XLON xHa9f@Suq01 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:55:14 GBp 214 504.00 XLON xHa9f@Suq05 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:54:52 GBp 50 504.00 XLON xHa9f@SuqPP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:54:52 GBp 63 504.00 XLON xHa9f@SuqPR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:54:52 GBp 152 504.00 XLON xHa9f@SuqPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:54:30 GBp 119 504.00 XLON xHa9f@Surrq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:54:30 GBp 156 504.00 XLON xHa9f@Surrs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:54:08 GBp 266 504.00 XLON xHa9f@Sur6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:53:46 GBp 112 504.00 XLON xHa9f@SurS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:53:46 GBp 155 504.00 XLON xHa9f@SurS0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:53:24 GBp 70 504.00 XLON xHa9f@SuoqL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:53:24 GBp 194 504.00 XLON xHa9f@SuoqN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:53:02 GBp 260 504.00 XLON xHa9f@SuoBP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:40 GBp 274 504.00 XLON xHa9f@SupWI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:18 GBp 194 504.00 XLON xHa9f@Supw5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 549 504.00 XLON xHa9f@SupPc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 284 504.00 XLON xHa9f@SupPi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 265 504.00 XLON xHa9f@SupPk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 565 504.00 XLON xHa9f@SupP5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 564 504.00 XLON xHa9f@SupPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 758 504.00 XLON xHa9f@SupOX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 31 504.00 XLON xHa9f@SupOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 34 504.00 XLON xHa9f@SupOb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 30 504.00 XLON xHa9f@SupOd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 31 504.00 XLON xHa9f@SupOf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 997 504.00 XLON xHa9f@SupOr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 173 504.00 XLON xHa9f@SupOt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 185 504.00 XLON xHa9f@SupOx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:52:07 GBp 554 504.00 XLON xHa9f@SupOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:50:29 GBp 1,136 504.00 XLON xHa9f@Su@qP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:49:03 GBp 480 504.00 XLON xHa9f@Suyt4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:44:21 GBp 680 504.00 XLON xHa9f@SucSL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:44:21 GBp 410 504.00 XLON xHa9f@SucSO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:04 GBp 311 504.00 XLON xHa9f@SuWmj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:04 GBp 215 504.00 XLON xHa9f@SuWml OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:04 GBp 33 504.00 XLON xHa9f@SuWmn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:04 GBp 32 504.00 XLON xHa9f@SuWmp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:04 GBp 30 504.00 XLON xHa9f@SuWmr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:04 GBp 550 504.00 XLON xHa9f@SuWm1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:41:02 GBp 257 504.00 XLON xHa9f@SuWoh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:39:03 GBp 257 504.00 XLON xHa9f@SukgB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:39:03 GBp 1,136 504.00 XLON xHa9f@Sukrh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:33:15 GBp 217 504.50 XLON xHa9f@Suhg1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:33:15 GBp 1,088 504.50 XLON xHa9f@Suhr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:33:15 GBp 96 504.50 XLON xHa9f@Suhrz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:33:14 GBp 780 504.50 XLON xHa9f@Suhth OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:33:14 GBp 780 504.50 XLON xHa9f@Suhtj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:28:06 GBp 377 504.00 XLON xHa9f@SuK4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:28:02 GBp 354 504.50 XLON xHa9f@SuKDe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:28:02 GBp 1,191 504.50 XLON xHa9f@SuKDs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:27:04 GBp 612 505.00 XLON xHa9f@SuLy$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:27:04 GBp 376 505.00 XLON xHa9f@SuLyz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:24:21 GBp 398 504.00 XLON xHa9f@SuGaa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:24:21 GBp 342 504.00 XLON xHa9f@SuGap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:24:03 GBp 1,364 504.50 XLON xHa9f@SuGyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:39 GBp 132 505.00 XLON xHa9f@SuH2g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:39 GBp 280 505.00 XLON xHa9f@SuH2k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:39 GBp 1,200 505.00 XLON xHa9f@SuH2m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:39 GBp 81 505.00 XLON xHa9f@SuH2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:22 GBp 208 505.00 XLON xHa9f@SuHIR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:03 GBp 184 505.50 XLON xHa9f@SuUrg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:22:03 GBp 65 505.50 XLON xHa9f@SuUrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:21:41 GBp 241 505.50 XLON xHa9f@SuU15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:21:19 GBp 260 505.50 XLON xHa9f@SuUSp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:20:57 GBp 169 505.50 XLON xHa9f@SuVuO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:20:57 GBp 69 505.50 XLON xHa9f@SuVuQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:20:35 GBp 254 505.50 XLON xHa9f@SuVMO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:20:13 GBp 229 505.50 XLON xHa9f@SuSo1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:17:22 GBp 1,607 505.50 XLON xHa9f@SuRMB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:14:03 GBp 78 505.00 XLON xHa9f@Su69b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:14:03 GBp 212 505.00 XLON xHa9f@Su69Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:13:53 GBp 669 505.50 XLON xHa9f@Su6G5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:13:53 GBp 203 505.50 XLON xHa9f@Su6Jt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:13:53 GBp 1,934 506.00 XLON xHa9f@Su6J1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:13:37 GBp 65 507.00 XLON xHa9f@Su7c1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:13:37 GBp 195 507.00 XLON xHa9f@Su7c3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:13:15 GBp 268 507.00 XLON xHa9f@Su7um OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:12:53 GBp 261 507.00 XLON xHa9f@Su7Aw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:12:31 GBp 267 507.00 XLON xHa9f@Su4az OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:12:09 GBp 261 507.00 XLON xHa9f@Su4nf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:47 GBp 270 507.00 XLON xHa9f@Su423 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:25 GBp 126 507.00 XLON xHa9f@Su4J7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:25 GBp 66 507.00 XLON xHa9f@Su4J9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 307 507.00 XLON xHa9f@Su5e5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 516 507.00 XLON xHa9f@Su5eT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 357 507.00 XLON xHa9f@Su5hr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 257 507.00 XLON xHa9f@Su5hp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 240 507.00 XLON xHa9f@Su5hw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 364 507.00 XLON xHa9f@Su5hy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 498 506.50 XLON xHa9f@Su5hE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 624 507.00 XLON xHa9f@Su5hI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 605 507.00 XLON xHa9f@Su5hQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:08 GBp 613 507.00 XLON xHa9f@Su5g0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 616 507.00 XLON xHa9f@Su5q2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 604 507.00 XLON xHa9f@Su5tJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 610 507.00 XLON xHa9f@Su5sZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 617 507.00 XLON xHa9f@Su5sj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 526 507.00 XLON xHa9f@Su5s2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 1,023 507.00 XLON xHa9f@Su5sC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 526 507.00 XLON xHa9f@Su5sI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:07 GBp 531 507.00 XLON xHa9f@Su5sO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:06 GBp 531 507.00 XLON xHa9f@Su5ne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:11:06 GBp 509 507.00 XLON xHa9f@Su5nl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:02:56 GBp 2,001 507.00 XLON xHa9f@SuDD5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:02:56 GBp 342 507.00 XLON xHa9f@SuDD7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 15:02:56 GBp 311 507.00 XLON xHa9f@SuDDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:51:03 GBp 462 505.00 XLON xHa9f@SvmlV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:50:13 GBp 107 505.50 XLON xHa9f@SvmG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:50:13 GBp 48 505.50 XLON xHa9f@SvmG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:50:13 GBp 54 505.50 XLON xHa9f@SvmG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:50:13 GBp 251 505.50 XLON xHa9f@SvmG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:49:03 GBp 179 505.50 XLON xHa9f@Sv@W0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:49:03 GBp 800 505.50 XLON xHa9f@Sv@W2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:49:03 GBp 251 505.50 XLON xHa9f@Sv@W4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:44 GBp 198 505.50 XLON xHa9f@Sv@4u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 192 505.50 XLON xHa9f@Sv@0Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 2,195 505.50 XLON xHa9f@Sv@3W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 64 505.50 XLON xHa9f@Sv@3Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 293 505.50 XLON xHa9f@Sv@3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 415 505.50 XLON xHa9f@Sv@3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 251 505.50 XLON xHa9f@Sv@3y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:48:41 GBp 700 505.50 XLON xHa9f@Sv@3w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:39:03 GBp 318 505.00 XLON xHa9f@SvWod OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:39:03 GBp 800 505.00 XLON xHa9f@SvWof OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:39:03 GBp 800 505.00 XLON xHa9f@SvWoh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:39:03 GBp 239 505.50 XLON xHa9f@SvWo3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:39:03 GBp 1,639 505.00 XLON xHa9f@SvWo9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:19 GBp 546 505.50 XLON xHa9f@SvXXk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 192 505.50 XLON xHa9f@SvXXw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 848 505.50 XLON xHa9f@SvXX0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 1,840 505.50 XLON xHa9f@SvXX2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 1,600 505.50 XLON xHa9f@SvXX4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 237 505.50 XLON xHa9f@SvXXM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 516 505.50 XLON xHa9f@SvXXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 233 505.50 XLON xHa9f@SvXWF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 491 505.50 XLON xHa9f@SvXWH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 226 505.50 XLON xHa9f@SvXWU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 83 505.00 XLON xHa9f@SvXZ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 90 505.00 XLON xHa9f@SvXZ6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:38:18 GBp 963 505.00 XLON xHa9f@SvXZ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:32:10 GBp 2,263 505.00 XLON xHa9f@SvgJN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:24:03 GBp 1,731 504.00 XLON xHa9f@SvIoW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:24:03 GBp 1,136 504.00 XLON xHa9f@SvIon OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:21:25 GBp 11 504.00 XLON xHa9f@SvJN6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:21:25 GBp 222 504.50 XLON xHa9f@SvJNC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:20:49 GBp 102 504.50 XLON xHa9f@SvGtd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:20:49 GBp 109 504.50 XLON xHa9f@SvGtf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:20:13 GBp 174 504.50 XLON xHa9f@SvGN2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:20:13 GBp 94 504.50 XLON xHa9f@SvGN4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:18:02 GBp 315 504.50 XLON xHa9f@SvHOD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:18:02 GBp 1,136 504.50 XLON xHa9f@SvHOL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:15:25 GBp 341 505.00 XLON xHa9f@SvVma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 795 505.00 XLON xHa9f@SvSXa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 190 505.00 XLON xHa9f@SvSXc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 164 505.00 XLON xHa9f@SvSXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 809 505.00 XLON xHa9f@SvSXk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 284 505.00 XLON xHa9f@SvSXm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 331 505.00 XLON xHa9f@SvSXs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 342 505.00 XLON xHa9f@SvSXu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 231 505.00 XLON xHa9f@SvSX6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 470 505.00 XLON xHa9f@SvSWk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:14:03 GBp 707 505.00 XLON xHa9f@SvSWs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:10:02 GBp 43 505.00 XLON xHa9f@SvQvU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:03 GBp 1,415 506.00 XLON xHa9f@Sv6WO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:03 GBp 1,049 506.00 XLON xHa9f@Sv6Z3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:03 GBp 1 506.00 XLON xHa9f@Sv6Z5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:03 GBp 370 506.00 XLON xHa9f@Sv6Z7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:02 GBp 1,035 506.00 XLON xHa9f@Sv6Yr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:02 GBp 338 506.00 XLON xHa9f@Sv6Yt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 14:03:02 GBp 1,136 505.50 XLON xHa9f@Sv6Y4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:59:50 GBp 1,136 506.00 XLON xHa9f@Sv7H4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:46:54 GBp 605 504.50 XLON xHa9f@SvFtL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:41:27 GBp 375 504.50 XLON xHa9f@SvAfD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:40:01 GBp 203 504.50 XLON xHa9f@SvBjJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:40:01 GBp 19 504.50 XLON xHa9f@SvBjL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:40:01 GBp 10 504.50 XLON xHa9f@SvBjN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:10 GBp 289 504.50 XLON xHa9f@SvBH5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:10 GBp 581 504.50 XLON xHa9f@SvBHE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:10 GBp 15 504.50 XLON xHa9f@SvBHG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:08 GBp 502 505.00 XLON xHa9f@SvBI@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:08 GBp 373 505.00 XLON xHa9f@SvBI0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:08 GBp 874 505.00 XLON xHa9f@SvBI2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:39:08 GBp 5 505.00 XLON xHa9f@SvBIy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:37:46 GBp 260 504.50 XLON xHa9f@Sv88G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:30:25 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@Swr8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:29:56 GBp 158 504.50 XLON xHa9f@SwolZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:29:56 GBp 44 504.50 XLON xHa9f@Swolb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:29:56 GBp 592 504.50 XLON xHa9f@SwolR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:29:49 GBp 113 504.50 XLON xHa9f@Swosp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:29:49 GBp 79 504.50 XLON xHa9f@Swosr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:27:02 GBp 304 504.50 XLON xHa9f@SwpMW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:25:37 GBp 313 504.50 XLON xHa9f@SwmzG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:24:25 GBp 242 504.50 XLON xHa9f@SwmQn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:24:25 GBp 42 504.50 XLON xHa9f@SwmQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:24:25 GBp 576 504.50 XLON xHa9f@SwmQz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:23:16 GBp 222 504.50 XLON xHa9f@Swn4F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:23:16 GBp 213 504.50 XLON xHa9f@Swn4K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:23:16 GBp 222 504.50 XLON xHa9f@Swn4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:23:16 GBp 218 504.50 XLON xHa9f@Swn7x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:23:16 GBp 215 504.50 XLON xHa9f@Swn7O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:19:15 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@Sw$Sb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:18:25 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@SwyvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:17:49 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@SwyNR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:17:13 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@SwziS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:16:40 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@Swz$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:15:31 GBp 192 504.50 XLON xHa9f@SwzO3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:15:31 GBp 3,169 504.50 XLON xHa9f@SwzON OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:15:18 GBp 241 504.50 XLON xHa9f@Swwjp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:15:18 GBp 247 504.50 XLON xHa9f@Swwjv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:15:15 GBp 96 504.50 XLON xHa9f@SwwlU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 13:15:14 GBp 251 504.50 XLON xHa9f@SwwfX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:54:02 GBp 258 503.50 XLON xHa9f@SwkCJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:52:02 GBp 172 503.50 XLON xHa9f@SwlvB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:52:02 GBp 19 503.50 XLON xHa9f@SwlvD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:36 GBp 363 503.50 XLON xHa9f@SwlDI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:26 GBp 659 504.00 XLON xHa9f@SwlBo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:26 GBp 168 504.00 XLON xHa9f@SwlBq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:26 GBp 100 504.00 XLON xHa9f@SwlBs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:26 GBp 209 504.00 XLON xHa9f@SwlBu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:07 GBp 568 504.50 XLON xHa9f@SwlSl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:07 GBp 172 504.50 XLON xHa9f@SwlSn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:07 GBp 800 504.50 XLON xHa9f@SwlSp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:51:07 GBp 228 504.50 XLON xHa9f@SwlS8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:49:24 GBp 311 504.50 XLON xHa9f@Swi0g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:38:28 GBp 225 503.50 XLON xHa9f@Swf1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:38:28 GBp 927 503.50 XLON xHa9f@Swf1S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:38:28 GBp 209 503.50 XLON xHa9f@Swf1U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:37:12 GBp 850 503.50 XLON xHa9f@SwMWT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:36:09 GBp 34 504.00 XLON xHa9f@SwM1h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:36:09 GBp 438 504.00 XLON xHa9f@SwM1n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:36:09 GBp 639 504.00 XLON xHa9f@SwM1p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:33 GBp 330 504.00 XLON xHa9f@SwJfX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:33 GBp 283 504.00 XLON xHa9f@SwJfZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:33 GBp 219 504.00 XLON xHa9f@SwJff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:32 GBp 182 504.00 XLON xHa9f@SwJfk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:32 GBp 126 504.00 XLON xHa9f@SwJfm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:32 GBp 240 504.00 XLON xHa9f@SwJfz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:32 GBp 155 504.00 XLON xHa9f@SwJf$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:22:32 GBp 95 504.00 XLON xHa9f@SwJf1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:16:07 GBp 593 502.00 XLON xHa9f@SwH1I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:16:06 GBp 266 502.00 XLON xHa9f@SwH0W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:16:06 GBp 327 502.00 XLON xHa9f@SwH0Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:16:06 GBp 603 502.00 XLON xHa9f@SwH0e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:16:06 GBp 603 502.00 XLON xHa9f@SwH0o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:16:06 GBp 587 502.00 XLON xHa9f@SwH0z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:13:02 GBp 236 500.00 XLON xHa9f@SwU8q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:02:26 GBp 113 500.00 XLON xHa9f@SwTVN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 12:02:26 GBp 797 500.00 XLON xHa9f@SwTVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:53:05 GBp 180 500.50 XLON xHa9f@SwPIj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:53:05 GBp 77 500.50 XLON xHa9f@SwPIr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:51:32 GBp 630 500.50 XLON xHa9f@Sw6$1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:49:04 GBp 724 501.00 XLON xHa9f@Sw75m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:44:15 GBp 737 502.00 XLON xHa9f@Sw5ft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:44:00 GBp 716 501.50 XLON xHa9f@Sw5sn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:44:00 GBp 70 501.50 XLON xHa9f@Sw5sq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:39:12 GBp 329 502.50 XLON xHa9f@Sw2Io OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:37:56 GBp 919 503.00 XLON xHa9f@Sw3n1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:35:09 GBp 246 502.00 XLON xHa9f@Sw0ki OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:35:09 GBp 116 502.00 XLON xHa9f@Sw0kk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:32:29 GBp 913 502.00 XLON xHa9f@Sw1g8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:28:11 GBp 854 503.00 XLON xHa9f@SwEE6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:28:11 GBp 10 503.00 XLON xHa9f@SwEEC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:28:11 GBp 2 503.00 XLON xHa9f@SwEEE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:28:11 GBp 293 503.00 XLON xHa9f@SwEEG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:28:11 GBp 1,414 503.50 XLON xHa9f@SwE9n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:26:22 GBp 257 504.00 XLON xHa9f@SwF5m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:26:13 GBp 246 504.00 XLON xHa9f@SwF6M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:25:27 GBp 397 504.00 XLON xHa9f@SwFHT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:24:42 GBp 396 504.00 XLON xHa9f@SwCfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:22:52 GBp 195 503.50 XLON xHa9f@SwCTQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 11:06:05 GBp 273 500.50 XLON xHa9f@SxqgT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:51:11 GBp 624 502.00 XLON xHa9f@Sx@yA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:51:11 GBp 76 502.00 XLON xHa9f@Sx@yI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:51:11 GBp 801 502.00 XLON xHa9f@Sx@yO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 850 503.00 XLON xHa9f@Sx@KX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 178 503.00 XLON xHa9f@Sx@LR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 700 503.00 XLON xHa9f@Sx@LT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 345 503.00 XLON xHa9f@Sx@LV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 203 503.00 XLON xHa9f@Sx@Kx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 342 502.50 XLON xHa9f@Sx@Km OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:50:15 GBp 575 503.00 XLON xHa9f@Sx@Kv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:48:59 GBp 781 503.00 XLON xHa9f@Sx$qJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:40:15 GBp 295 503.50 XLON xHa9f@SxwSs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:40:15 GBp 120 503.50 XLON xHa9f@SxwSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:37:16 GBp 360 502.50 XLON xHa9f@Sxujv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:36:02 GBp 1,844 503.00 XLON xHa9f@SxuCj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:36:02 GBp 377 503.00 XLON xHa9f@SxuCl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:36:02 GBp 650 503.00 XLON xHa9f@SxuCn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:31:18 GBp 257 501.50 XLON xHa9f@Sxc@H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:31:18 GBp 174 501.50 XLON xHa9f@Sxc@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:31:18 GBp 515 501.50 XLON xHa9f@Sxc@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:30:04 GBp 734 502.00 XLON xHa9f@SxcOX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:30:04 GBp 350 502.00 XLON xHa9f@SxcOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:28:42 GBp 230 501.00 XLON xHa9f@SxdCU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:19:18 GBp 171 501.00 XLON xHa9f@SxZ5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:19:18 GBp 30 501.00 XLON xHa9f@SxZ5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:16:02 GBp 34 501.00 XLON xHa9f@SxWUn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 82 501.50 XLON xHa9f@Sxl$$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 501 501.50 XLON xHa9f@Sxl$x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 580 501.50 XLON xHa9f@Sxl$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 257 501.50 XLON xHa9f@Sxl$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 32 501.50 XLON xHa9f@Sxl$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 29 501.50 XLON xHa9f@Sxl$P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 278 501.50 XLON xHa9f@Sxl@r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 341 501.50 XLON xHa9f@Sxl@v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:10:32 GBp 40 501.50 XLON xHa9f@Sxl@x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:07:54 GBp 374 501.00 XLON xHa9f@SxiLc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:07:54 GBp 238 501.00 XLON xHa9f@SxiLY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:06:10 GBp 278 501.50 XLON xHa9f@SxjCB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 10:06:09 GBp 608 501.50 XLON xHa9f@SxjFu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:28 GBp 439 503.00 XLON xHa9f@SxKpD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:22 GBp 349 503.00 XLON xHa9f@SxKyt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 254 504.00 XLON xHa9f@SxK5C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 502 504.00 XLON xHa9f@SxK5E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 410 504.00 XLON xHa9f@SxK5G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 94 504.00 XLON xHa9f@SxK5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 526 504.00 XLON xHa9f@SxK4s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 345 504.00 XLON xHa9f@SxK4x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:52:09 GBp 661 503.50 XLON xHa9f@SxK41 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:50:35 GBp 600 504.00 XLON xHa9f@SxLh0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:50:35 GBp 222 504.00 XLON xHa9f@SxLh2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:46:09 GBp 465 503.00 XLON xHa9f@SxJ$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:46:09 GBp 194 503.00 XLON xHa9f@SxJ$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:40:40 GBp 262 502.50 XLON xHa9f@SxU$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:38:00 GBp 378 502.50 XLON xHa9f@SxV8y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:34:02 GBp 439 502.50 XLON xHa9f@SxTKl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:34:02 GBp 365 503.00 XLON xHa9f@SxTK0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:34:02 GBp 304 503.00 XLON xHa9f@SxTK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:31:20 GBp 6 503.00 XLON xHa9f@SxQRQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:29:18 GBp 856 503.00 XLON xHa9f@SxRGj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:29:18 GBp 69 503.00 XLON xHa9f@SxRGn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:22:09 GBp 995 504.50 XLON xHa9f@Sx63N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:21:17 GBp 188 504.50 XLON xHa9f@Sx6Pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:20:31 GBp 910 505.00 XLON xHa9f@Sx7h1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:59 GBp 613 505.50 XLON xHa9f@Sx5Cn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:59 GBp 285 505.00 XLON xHa9f@Sx5Cp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 902 506.50 XLON xHa9f@Sx5FH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 112 506.50 XLON xHa9f@Sx5FJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 322 506.50 XLON xHa9f@Sx5FL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 602 506.50 XLON xHa9f@Sx5FR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 886 506.50 XLON xHa9f@Sx5Eb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 620 506.50 XLON xHa9f@Sx5Ed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 361 506.50 XLON xHa9f@Sx5Ef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 8 506.50 XLON xHa9f@Sx5Ex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 800 506.00 XLON xHa9f@Sx5Ez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 363 506.00 XLON xHa9f@Sx5E9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:14:53 GBp 626 506.50 XLON xHa9f@Sx5EC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 09:06:01 GBp 583 507.00 XLON xHa9f@Sx1W4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:59:52 GBp 1,626 505.50 XLON xHa9f@SxFR$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:59:52 GBp 497 505.50 XLON xHa9f@SxFRB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:46:47 GBp 635 505.00 XLON xHa9f@Sqtta OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:46:34 GBp 434 505.00 XLON xHa9f@SqtuF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:46:34 GBp 317 505.00 XLON xHa9f@SqtuJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:45:01 GBp 984 506.00 XLON xHa9f@SqquG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:45:01 GBp 297 505.50 XLON xHa9f@Sqqxh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:45:01 GBp 434 506.00 XLON xHa9f@Sqqxl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:43:24 GBp 326 506.00 XLON xHa9f@Sqrr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:43:13 GBp 432 506.50 XLON xHa9f@Sqrzs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:37:32 GBp 344 506.50 XLON xHa9f@SqmfR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:35:03 GBp 484 507.00 XLON xHa9f@Sqnu$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:34:44 GBp 80 507.50 XLON xHa9f@SqnC@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:34:44 GBp 487 507.50 XLON xHa9f@SqnC0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:34:30 GBp 231 507.50 XLON xHa9f@SqnAA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:34:12 GBp 520 508.00 XLON xHa9f@SqnG$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:58 GBp 335 508.50 XLON xHa9f@Sq$WG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:58 GBp 302 508.50 XLON xHa9f@Sq$WI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:29 GBp 209 509.00 XLON xHa9f@Sq$qF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:20 GBp 169 509.50 XLON xHa9f@Sq$m0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:20 GBp 180 509.50 XLON xHa9f@Sq$my OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:16 GBp 35 510.50 XLON xHa9f@Sq$zr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:16 GBp 273 510.50 XLON xHa9f@Sq$zt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:16 GBp 310 510.50 XLON xHa9f@Sq$zP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:30:16 GBp 376 510.00 XLON xHa9f@Sq$yX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:27:44 GBp 973 511.00 XLON xHa9f@Sqy1O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:27:44 GBp 256 510.50 XLON xHa9f@Sqy0l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:27:44 GBp 373 511.00 XLON xHa9f@Sqy0p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:22:38 GBp 81 511.50 XLON xHa9f@SqwFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:22:38 GBp 297 511.50 XLON xHa9f@SqwFh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:22:38 GBp 281 511.50 XLON xHa9f@SqwFj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:21:19 GBp 315 512.50 XLON xHa9f@Sqxfl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:21:19 GBp 485 512.00 XLON xHa9f@Sqxfq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:21:19 GBp 96 512.00 XLON xHa9f@Sqxfs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:20:19 GBp 356 513.00 XLON xHa9f@Sqx2m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:20:19 GBp 136 513.00 XLON xHa9f@Sqx2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:20:19 GBp 678 512.50 XLON xHa9f@Sqx25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:20:19 GBp 1,308 512.50 XLON xHa9f@Sqx27 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:13:31 GBp 460 510.00 XLON xHa9f@Sqc9X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:13:00 GBp 642 510.50 XLON xHa9f@SqcU1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:12:40 GBp 464 511.50 XLON xHa9f@SqdWO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:12:23 GBp 615 511.50 XLON xHa9f@Sqdgj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:10:50 GBp 363 511.50 XLON xHa9f@SqdSz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:10:24 GBp 407 511.50 XLON xHa9f@Sqajk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:10:24 GBp 367 510.50 XLON xHa9f@Sqajr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:09:08 GBp 60 512.00 XLON xHa9f@SqaS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:09:08 GBp 132 512.00 XLON xHa9f@SqaSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:09:08 GBp 3 512.00 XLON xHa9f@SqaSL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:09:08 GBp 506 512.00 XLON xHa9f@SqaSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:08:40 GBp 470 512.00 XLON xHa9f@Sqbfe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:08:40 GBp 134 512.00 XLON xHa9f@Sqbfg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:07:00 GBp 32 509.00 XLON xHa9f@SqYed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:07:00 GBp 108 509.00 XLON xHa9f@SqYeh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:07:00 GBp 52 509.00 XLON xHa9f@SqYej OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:07:00 GBp 221 509.00 XLON xHa9f@SqYev OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:07:00 GBp 364 507.50 XLON xHa9f@SqYeH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:58 GBp 482 510.50 XLON xHa9f@SqZDU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:58 GBp 44 512.00 XLON xHa9f@SqZCj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:58 GBp 67 512.00 XLON xHa9f@SqZCl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:58 GBp 81 512.00 XLON xHa9f@SqZCn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:58 GBp 242 511.00 XLON xHa9f@SqZCq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:58 GBp 348 511.50 XLON xHa9f@SqZCs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:57 GBp 1,317 514.00 XLON xHa9f@SqZFs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:57 GBp 958 514.00 XLON xHa9f@SqZFu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-May-2023 08:03:57 GBp 105 513.50 XLON xHa9f@SqZFw

