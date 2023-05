Investors House

Lehdistötiedote 26.5.2023 klo 9.35

ASUNTOKURIMUS: FINANSSIKRIISIN 1+1 VUODEN SIJAAN REALISTI VARAUTUU 2+2 VUODEN SKENAARIOON

Pääkaupunkiseudun osakehuoneistojen myyntihinnat ovat vuodessa laskeneet enemmän kuin finanssikriisissä. Kauppavolyymit ovat puolittuneet.

’’Finanssikriisissä hinnat laskivat vuoden ja toipuivat seuraavana – syntyi 1+1 vuoden ilmiö. Nyt käsillä voi olla hieman syvempi ja hieman pidempi ilmiö. Olen kehottanut 1+1 vuoden sijaan varautumaan myös 2+2 vuoden skenaarioon. Siinä pohja saavutettaisiin seuraavan vuoden kuluessa. Aikaisemmille tasoille palattaisiin inflatoitumisen tai korkojen laskun myötä kenties hieman hitaammin kuin finanssikriisissä’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Korkoa ja inflaatiota koskevat poliittiset ohjaustoimet ovat aivan keskiössä tulevan kehityksen kannalta.

’’On hyvä havaita kuinka EKP toimillaan määrittää myös asuntojen hintatasoa ihmisten ostokyvyn kautta’’, Roininen huomauttaa.

Asuntojen kauppamarkkinan sukeltaessa vuokrausmarkkina on vakaa. Investors Housen OVV-ketjun asuntovuokrauspalvelun volyymit olivat jokseenkin edellisvuoden tasolla tammi-huhtikuussa. Asuntoja vuokrattiin 1.324 kpl, missä on kolmen prosentin muutos edellisvuoteen (1.374 kpl). Vuokraus veti alkuvuonna erityisen hyvin maakuntakeskuksissa. Parhaat kasvuluvut kirjattiin Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, Porissa ja Turussa. Kuopio oli ykkönen huikealla 30 %:n kasvulla.

Asuntovuokrien kehitys on ollut kohtuullisen toistaiseksi vakaata.

’’Tapahtunut koronnousu kurittaa välittömästi omistusasuntomarkkinaa, jossa korkoriski on omistusasujalla. Vuokra-asunnon korkoriski puolestaan on vuokranantajalla, ei asukkaalla. Korkotason jatkuessa korkeana edessä on väistämättä isoja vuokrankorotuspaineita. Näitä on jo nähty mm kaupunkien vuokrayhtiöiden 10 %:n korotusilmoituksina.’’, Roininen sanoo.

Helsinki 26.5.2023

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi