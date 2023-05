Vous utilisez des Mac dans votre entreprise, mais leur intégration au sein de votre service informatique est loin d’être optimale ?

Une intégration rapide, aisée et sécurisée permet d’améliorer significativement l’efficacité de votre service IT et l’expérience de vos utilisateurs Mac.

Au travers de notre offre Newton, nos experts vous accompagnent sur :

la définition,

la mise en place d’une infrastructure,

la mise en place de procédures capables d’intégrer et d’accueillir des appareils Apple, principalement Mac, dans votre système d’information en minimisant les impacts sur celui-ci.

Pour en savoir plus sur l’intégration des appareils Apple au sein de votre SI, rejoignez-nous le jeudi 15 juin de 11h à 11h45 pour un webinar animé par nos experts ITS Ibelem.

La thématique :

Comment gérer efficacement les Mac en entreprise : défis et solutions

Au programme :

Newton by ITS Ibelem : une offre qui vous accompagne dans la prise en main de votre parc Apple

Apple Business Manager (ABM) : la première marche vers le management de vos appareils Apple

Cas client d’une remise à niveau d’un parc hétérogène de 600 Mac et 17 000 Iphones

Quand ?

Le jeudi 15 juin de 11h à 11h45 (45 min)

Nos intervenants :

Guennadi Ivanov-Kuhn, Responsable avant-vente chez ITS Ibelem

Mathias Rousseau, Responsable Partenariats chez ITS Ibelem

Lien vers le formulaire d’inscription :

https://events.teams.microsoft.com/event/768fbb49-5a9e-492c-a42c-1f26e22d0a3b@1cb63179-8e6a-467a-81da-485b5cac1bef/registration

A propos d’ITS Ibelem :

ITS Ibelem, filiale d’ITS Group depuis 2004, spécialisée dans la Mobilité, les Postes de travail et les Solutions Collaboratives compte parmi ses clients, plus de la moitié des sociétés du CAC 40 et couvre tous les secteurs avec une forte représentativité dans les domaines de la banque, des assurances, du retail, de la santé, du luxe ainsi que dans le secteur public.