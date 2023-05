Unitel Cloud Services accompagne la robotisation de la logistique d’UTOPYA

UNITEL Cloud Services, un nouveau fournisseur de solutions d’hébergement de données informatiques logées au cœur de datacenters situés dans les principales capitales européennes, annonce un nouveau succès et accompagne UTOPYA dans la robotisation de la logistique.

Depuis plusieurs années, le secteur de la logistique connaît une transformation sans précédent grâce à l'introduction du cloud computing et de la robotisation dans les entrepôts. Ces technologies révolutionnaires ont apporté des avantages considérables en termes d'efficacité opérationnelle, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de satisfaction client.

UTOPYA acteur spécialisé dans la fourniture de pièces détachées pour téléphones mobiles accompagne l’écosystème de réparation en fournissant un catalogue de plusieurs milliers de pièces disponibles en 24h. L’entreprise a ainsi constitué l’un des plus importants stocks de pièces détachées en Europe, accessible à toutes les typologies de professionnels avec une promesse de zéro pénurie pour réparer l’ensemble des terminaux du marché. La garantie de disponibilité est la marque de fabrique de l’entreprise qui ambitionne de réaliser 100 M d’euros de CA à horizon 2025.

Afin d’accompagner l’hypercroissance de l’entreprise, il est nécessaire de coordonner les ressources disponibles aux demandes des partenaires. Ainsi, il convient de disposer de nombreuses références accessibles instantanément depuis une boutique en ligne accessible 24h/24. Unitel Cloud Services a proposé en partenariat avec le roboticien Swisslog une solution intégrée de bout en bout permettant l’automatisation complète des entrepôts en vue de maintenir une qualité de service maximale au service de la croissance.



Hébergées au cœur d’un Cloud HPC, les données sont synchronisées par un réseau de fibres optiques dédiées vers un Edge Datacenter de proximité. Ces dernières sont ainsi traitées et envoyées à très faible latence vers les équipements directement logés au cœur de l’industrie 4.0. L’infogérance de la plateforme 24x7x365 garantit une très haute disponibilité des services et la sauvegarde continue des données une sécurité garantie à 100% de l’ensemble des applications. Le projet a été déployé en 8 semaines et a réuni l’ensemble des parties prenantes autour d’enjeux de réduction des coûts, d’optimisation de la gestion de la chaine d’approvisionnement et d’impact sur l’emploi. Les collaborateurs de l’entreprise peuvent ainsi se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée pour garantir un service client de très haute qualité.

Le cloud computing à hautes performances et la robotisation apportent une transformation majeure dans le domaine de la logistique. Les entrepôts automatisés et connectés, alimentés par le cloud, offrent une efficacité opérationnelle accrue, une gestion de la chaîne d'approvisionnement optimisée et une meilleure satisfaction client.

Aldric MENEGHEL, CEO d’UTOPYA « Augmenter la réparabilité des smartphones est aujourd’hui devenu une obligation. Leader dans la distribution de pièces détachées tech, nous accompagnons au quotidien plusieurs milliers de professionnels de la réparation partout en France et en Europe. Afin de maitriser l’hypercroissance de nos activités il était essentiel d'investir dans un système de robotisation logistique de nouvelle génération pour assurer performance, durabilité et confort de travail pour nos équipes .»

Kevin POLIZZI, CEO d’Unitel Group « Les technologies du Cloud s’adressent désormais directement aux besoins des métiers avec une intégration forte dans leur chaine de valeur. De nouvelles alliances techniques doivent émerger pour sécuriser et accélérer la compétitivité des entreprises et leur permettre de devenir les leaders de leurs marchés. »