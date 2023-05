Michelin : Michelin vend ses activités en Russie à Power International Tires LLC

English French

Clermont-Ferrand, le 26 mai 2023

Michelin vend ses activités en Russie

à Power International Tires LLC

Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie le 15 mars 2022 à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine, Michelin annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec Power International Tires LLC pour le rachat de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC et Camso CIS LLC. Partenaire connu de Michelin, Power International Tires est l’un des principaux distributeurs de pneumatiques en Russie et est présent sur l’ensemble du territoire.

Approuvé par les autorités locales compétentes, cet accord permettra de sauvegarder 250 emplois, principalement localisés à Davydovo. L’option de transmission de l’activité au management local n’a pu aboutir en raison de difficultés importantes ne permettant pas de rendre ces activités autonomes.

Conscient du fait que l’ensemble du personnel ne pourrait pas être repris par Power International Tires, Michelin a permis à ceux qui le souhaitaient de quitter l’Entreprise dans de bonnes conditions.

La vente des activités de Michelin en Russie marque une étape importante dans l’histoire du Groupe, présent dans ce pays depuis 1997.

L’ensemble des coûts relatifs à la cessation des activités en Russie ont été provisionnés sur l’année 2022. Le Groupe comptabilisera cependant sur le mois de mai 2023 une charge estimée à quelques dizaines de millions d’euros correspondant aux écarts de conversion.

Cette écriture sera reconnue en Résultat opérationnel, non affectée aux secteurs, et n’a donc pas d’effet sur la guidance 2023 du Groupe.

