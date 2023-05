English Finnish

Aspo Oyj

Pörssitiedote

26.5.2023 klo 13.00

Muutos Aspon johtoryhmässä

Aspo-konsernin talousjohtaja Arto Meitsalo jää pois Aspon palveluksesta täytettyään 60 vuotta. Hänen seuraajansa haku käynnistetään välittömästi, ja Meitsalo toimii Aspon talousjohtajana kunnes seuraaja on valittu ja ehtinyt perehtyä riittävästi yhtiön strategiaan sekä talouteen.

”Olen saanut tehdä haastavan ja mielenkiintoisen uran upeassa työympäristössä mahtavien kollegoiden kanssa, mutta nyt on tullut aika väistyä ja suoda aikaa myös itselleni ja läheisilleni. Viimeaikaisissa muutoksissa tehtäväni on ollut sillata Aspon entistä toimintaa tulevaisuuteen. Nyt teen töitä vielä sen eteen, että voin siirtää tehtävät hallitusti seuraajalleni Aspon toimintamallin mukaisesti. Aspo on todella hieno yhtiö ja siirryn syrjään luottavaisin mielin, sillä mielestäni yhtiön tulevaisuus on hyvissä käsissä”, sanoo Arto Meitsalo.

”Haluan kiittää Artoa menestyksekkäästä työstä Aspon eteen hyvinkin laajalla rintamalla. Arto on ollut mukana Aspon merkittävässä transformaatiossa ja hänellä on ollut keskeinen rooli siinä. Yhteistyö jatkuu tiiviinä siihen asti, että Arton seuraaja on ottanut roolin haltuun. Toivotan Artolle menestystä tulevaan”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.



Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.