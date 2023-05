Rendre le Sentier Transcanadien sécuritaire et accessible pour toutes les personnes, peu importe leurs capacités

English French

MONTRÉAL, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Sentier Transcanadien et AccessNow ont annoncé que 25 autres tronçons du Sentier Transcanadien ont été cartographiés en fonction de l’accessibilité et ajoutés à l’application AccessNow, offerte dans l’App Store d’Apple et dans Google Play. Lancé en 2020, le programme de cartographie de l’accessibilité du Sentier, qui vise à communiquer des renseignements et à améliorer l’accès au Sentier, collabore avec les usagers ayant un handicap du sentier pour recueillir des renseignements et les diffuser par l’entremise de la technologie AccessNow. Les usagers des sentiers de 54 communautés, de toutes les provinces et des territoires, peuvent désormais obtenir des renseignements sur l’accessibilité d’au moins un sentier dans leur région.



« Nous avons adopté une approche fondée sur l’expérience vécue pour évaluer et communiquer l’accessibilité actuelle du Sentier Transcanadien afin que les gens puissent prendre des décisions éclairées. D’importance égale, le programme fournit une rétroaction essentielle aux groupes de sentiers et aux municipalités sur les changements qu’ils doivent apporter pour améliorer l’accessibilité sur le Sentier, a déclaré Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. Chef de file dans le domaine des sentiers au Canada, Sentier Transcanadien s’est engagé à offrir un accès sécuritaire et inclusif à la nature à tous, peu importe leurs capacités. »

Unis par leur enthousiasme pour les activités de plein air, cette année, 19 cartographes ont mis leur expertise et les expériences qu’ils ont vécues au profit du programme de cartographie de l’accessibilité. Accompagné d’un guide local, chaque cartographe a parcouru un tronçon du Sentier Transcanadien et rendu compte de son expérience en recueillant des données, en prenant des photos et en enregistrant des descriptions narratives. Leurs observations ont ensuite été téléchargées dans l’application et sur le site Web AccessNow, où les usagers de sentiers peuvent consulter ces renseignements sur l’accessibilité afin de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils empruntent les tronçons du Sentier Transcanadien.

« À AccessNow, nous cartographions les parcs et les sentiers pour permettre aux personnes ayant un handicap de découvrir les espaces extérieurs accessibles. L’accès à l’information aide les personnes, peu importe leurs capacités, à s’autoévaluer et à réduire les risques de rencontrer des obstacles, ce qui contribue à la promotion d’aventures sécuritaires et inclusives. Sur l’application AccessNow, les usagers peuvent non seulement savoir à quoi s’attendre le long des tronçons de sentiers cartographiés, mais ils sont également invités à publier leurs propres perspectives et expériences », déclare Maayan Ziv, fondatrice et PDG d’AccessNow.

Nouveau en 2023! Voici les 25 tronçons du Sentier Transcanadien récemment cartographiés en fonction de l’accessibilité et ajoutés à l’application AccessNow :

Alberta : Strathcona County (cartographe : Nicole Palladino), parc provincial Glenbow Ranch (cartographe : Alex Wist)

Colombie-Britannique : sentier Kettle Valley Rail à Penticton (cartographe : Cameron Lochhead), City of Vancouver (cartographes : Kyle Gieni et Richard Peter), City of Nanaimo (cartographe : Heather Hutchison)

Manitoba : sentier South Whiteshell (cartographe : George Loewen)

Nouveau-Brunswick : The Marshes à Sackville (cartographe : Clary Stubbert)

Terre-Neuve-et-Labrador : Newfoundland T’Railway à Gander (cartographe : Kim White)

Territoires du Nord-Ouest : Range Lake Trail, Niven Lake Trail et Frame Lake Trail à Yellowknife (cartographe : Riley Oldford)

Nouvelle-Écosse : corridor vert du parc Shubie, Halifax Waterfront Boardwalk, sentier Dartmouth Harbourfront (cartographe : Anton Jacobs-Webb)

Nunavut : City of Iqaluit — Frobisher Bay-Sylvia Grinnell Territorial Park (cartographe : Noah Papatsie)

Ontario : sentier récréatif Pan Am Path-Lower Don à Toronto, sentier Waterfront à Mississauga (cartographe : Tai Young), Sault Ste. Marie (cartographe : Jake Smellie)

Île-du-Prince-Édouard : Sentier de la Confédération à Summerside (cartographe : Alan Stanley)

Québec : Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine à Montréal (cartographe : Alicia Pauld), Corridor des Cheminots à Québec (cartographe : Abi Tripp)

Saskatchewan : Pilot Butte Pathway, sentiers de la vallée de Wascana et Regina West (cartographe : Lisa Franks)

Yukon : Town of Haines Junction — Pine Lake Trail (cartographe : Pat Moore)

Le programme de cartographie de l’accessibilité de Sentier Transcanadien est généreusement soutenu par Manuvie, en accord avec leur programme axé sur les effets. Par l’entremise de leur programme axé sur les effets, Manuvie s’engage à améliorer le monde, de trois façons interreliées, y compris — favoriser un avenir durable pour préserver la planète que nous partageons tous.

« À Manuvie, nous sommes conscients du lien qui existe entre notre environnement, la santé humaine et le bien-être de nos communautés. C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Sentier Transcanadien, a déclaré Tom Crohan, chef mondial, Investissement communautaire, à Manuvie. En utilisant la technologie pour documenter l’expérience vécue par les personnes ayant un handicap qui fréquentent les sentiers et en fournissant un emploi aux cartographes des sentiers, ce projet ambitieux contribuera à relier davantage de personnes à la nature et les unes aux autres et à accroître la sensibilisation à l’égard de notre environnement naturel et ses impacts positifs sur notre santé mentale et physique. Nous sommes particulièrement fiers de cet investissement stratégique dans une organisation qui partage notre dévouement à la diversité, à l’équité, à l’inclusion et à l’accessibilité, et nous nous réjouissons de travailler avec celle-ci au cours des années à venir. »

Dans le cadre de l’engagement de Sentier transcanadien à rendre le Sentier plus inclusif, plus de 1,8 million de dollars de financement ont été accordés depuis 2020 aux groupes locaux du Sentier pour soutenir les améliorations de l’accessibilité.

Consultez la liste complète des communautés au sein desquelles se trouvent des tronçons du Sentier Transcanadien dont l’accessibilité a été cartographiée ici.

À propos de Sentier Transcanadien

S’étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur la terre ferme et sur l’eau, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs du monde. Reliant trois océans (l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique), le Sentier rattache 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C’est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l’unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui gère ce sentier national en collaboration avec des partenaires locaux du Sentier. Grâce au financement du gouvernement du Canada, par l’entremise de Parcs Canada, et aux investissements de tous les ordres du gouvernement et de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus grand investisseur en infrastructures de sentiers au pays, soutenant les améliorations et la croissance du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

