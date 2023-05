Valoe Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

English Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 26.5.2023 klo 14.40

Valoe Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2023 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2022 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille. Yhtiökokous hyväksyi Valoe Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.



Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä jäsentä. Teollisuusneuvos Hannu Savisalo, lakimies Ville Parpola, KHT Tuomas Honkamäki ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voisi nousta enintään 30 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta käytetään hallituksen jäsenille tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti. Valtuutuksen perusteella annetaan hallituksen puheenjohtajalle 15 miljoonaan osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta ja hallituksen muille jäsenille 7,5 miljoonaan osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta per jäsen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,03 euroa per osake. Optioilla voidaan merkitä osakkeita 31.12.2025 asti. Hallitukselle tämän valtuutuksen perusteella annettavien optioiden käyttämisen edellytyksenä on, että yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Niemistö.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 200.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeutta-vien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 30 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön henkilöstölle sekä toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Hallitus on oikeutettu päättämään muista optio-oikeuksien ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti.

Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Mikkelissä 26. päivänä toukokuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

