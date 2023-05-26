全球領先律師事務所 ROSEN 鼓勵 RH 投資者就 RH 集體訴訟調查進行查詢

紐約, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 RH (NYSE: RH) 的股東對潛在證券索賠進行調查。該調查的起因是對 RH 可能向投資大眾發布了重大誤導性商業資訊的指控。

影響：如果您購買了 RH 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入該預期發起的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12982 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 2 月 3 日，交易時間結束後，RH 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了一份當前 8-K 表格報告。該報告相關部分宣稱，其「先前的截至 2022 年 4 月 30 日止三個月、截至 2022 年 7 月 30 日止三個月及六個月、以及截至 2022 年 10 月 29 日止三個月及九個月未經審計財務報表不應再作為依據，因為在此等財務期間，我們對基本和攤薄每股淨收益的計算存在重大無意錯誤。」

此外，RH 的公布稱，「就重列而言，我們釐定，在持續至 2023 年 1 月 28 日，即 2022 財年年結日的的非依賴期，我們的財務報表內部控制存在至少一個重大缺陷。在重大缺陷方面，我們還得出結論，認為我們的披露控制及程序也同樣無效。」

該新聞發布後，RH 股票價格於 2023 年 2 月 6 日下跌 25.19 美元，跌幅為 7.3%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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