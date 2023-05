Evaxion stellt proprietäre genetische Adjuvans-Technologie zur Verstärkung der Wirkung von DNA- und mRNA-Impfstoffen vor

German French

Evaxion hat eine genetische Adjuvans-Technologie entwickelt, die die Immunreaktionen von viralen, bakteriellen und Krebsimpfstoffen verstärkt

Präklinisch validiert sowohl für DNA- als auch für mRNA-Impfstoffe und bereit für klinische Tests

Erwartetes großes Marktpotenzial für DNA- und mRNA-Impfstoffe gegen Krebs, virale sowie bakterielle Krankheiten



KOPENHAGEN, Dänemark, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, stellt heute die Technologie hinter seinem neuartigen, proprietären genetischen Adjuvans vor, das entwickelt wurde, um die Wirksamkeit von DNA- und mRNA-Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten sowie Krebs zu verbessern.

Die neuesten Daten aus dem Adjuvans-Programm wurden auf dem Live-Stream des F&E-Tags von Evaxion am 25. Mai 2023 vorgestellt.

„Wir freuen uns, der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft diese neuartige genetische Adjuvans-Technologie vorstellen zu können. Sie verstärkt die Evaxion-eigene DNA-Technologie und hat das Potenzial, die Wirkung von praktisch jedem Impfstoff zu verbessern. Wir sehen ein großes Marktpotenzial, da diese Technologie sowohl bei DNA- als auch bei mRNA-basierten Impfstoffen gegen Krebs und Infektionskrankheiten hochwirksam zu sein scheint“, so Per Norlén, CEO von Evaxion.

Das neuartige genetische Adjuvans von Evaxion trägt den Code für CCL19, ein Molekül, von dem bekannt ist, dass es Immunzellen, insbesondere antigenpräsentierende Zellen, anlockt. Es kann entweder in DNA- oder mRNA-Impfstoffen kodiert werden, um die Immunantwort zu verstärken.

Neueste Daten zeigen, dass die genetische Adjuvans-Technologie die Antitumorwirkung in präklinischen Tumormodellen verstärkt und neutralisierende Antikörper und T-Zell-Reaktionen sowohl gegen virale als auch bakterielle Antigene induziert:

Die Verabreichung von DNA- oder mRNA-Krebs-Neoantigen-Impfstoffen führte zu starken Neoantigen-spezifischen T-Zell-Reaktionen und vollständigen Antitumor-Reaktionen Die Verabreichung eines COVID-19 T-Zell-Epitop-DNA-Impfstoffs führte zu einer starken und spezifischen T-Zell-Reaktion und schützte vor einer tödlichen Dosis des Virus (90%iges Überleben) Die Verabreichung eines Neisseria Gonorrhoeae-Antigen-DNA-Impfstoffs induzierte hohe Antikörpertiter und spezifische T-Zell-Reaktionen gegen die bakteriellen Antigene



Per Norlén fährt fort: „Durch die Kodierung des immunstimulierenden Moleküls CCL19 in DNA- oder mRNA-Impfstoffen konnten wir nachweisen, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe deutlich erhöht wird. Wir glauben, dass dieser Fortschritt ein immenses Potenzial für die Entwicklung von Impfstoffen birgt, da er sowohl die B-Zell- als auch die T-Zell-Immunantwort verstärkt und somit für eine Vielzahl von Impfstoffen geeignet ist. Aufbauend auf den ermutigenden präklinischen Ergebnissen besteht der nächste Schritt darin, die Technologie an Patienten zu validieren.“

Evaxion beabsichtigt, die genetische Adjuvans-Technologie noch in diesem Jahr als Teil des personalisierten Krebsimmuntherapieprogramms EVX-03 in die klinische Erprobung zu bringen.

Bitte besuchen Sie den Bereich für Investoren auf der Evaxion-Website, um eine Aufzeichnung der Präsentationen des F&E-Tages abzurufen.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Pionierunternehmen, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline von Kandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, Dänemark, beschäftigt 50 Mitarbeiter und ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evaxion-biotech.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter „Ziel“, „glauben“, „erwarten“, „hoffen“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „können“, „könnten“, „antizipieren“, „erwägen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „werden“, „können haben“, „wahrscheinlich“, „sollten“, „würden“, „könnten“ und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.