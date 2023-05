GUERBET : Evolution du Conseil d’administration de Guerbet

English French

Evolution du Conseil d’administration de Guerbet

Nomination de Didier Izabel en qualité de Président du Conseil d’administration

Nomination de Pascale Auger en qualité d’Administratrice indépendante

Renouvellement de trois administrateurs







Villepinte, le 26 mai 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce, à la suite de l’Assemblée générale du

26 mai 2023 et de la tenue d’un Conseil d’administration ce même jour :

La nomination de Didier Izabel en qualité de Président du Conseil d’administration ;

; La nomination de Pascale Auger en qualité d’Administratrice indépendante ;

en qualité d’Administratrice indépendante ; Le renouvellement des mandats de trois administrateurs, Carine Dagommer, Eric Guerbet et Thibault Viort.





Didier Izabel, nouveau Président du Conseil d’administration de Guerbet

Le Conseil d’administration a nommé M. Izabel, Administrateur indépendant depuis 2014, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, en qualité de Président. Il succède à Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du Conseil de Guerbet depuis 2013, dont le mandat est venu à expiration.

Didier Izabel, diplômé de l’école Polytechnique et Ingénieur des Mines, a rejoint le Conseil d’administration de Guerbet en 2014 en tant qu’Administrateur indépendant. Senior Partner chez Axys Finance depuis 2009, Didier Izabel a débuté sa carrière au sein du ministère de l’Industrie où il fut, notamment durant trois ans, chargé des industries pharmaceutiques. Il a ensuite réalisé l’ensemble de son parcours dans le secteur de la banque d’affaires, successivement chez Banexi (groupe BNP), Edmond de Rothschild, Toulouse & Associés et Banca Leonardo.

« C’est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que j’endosse ce nouveau rôle qui m’est confié par le Conseil. Avant tout, je tiens à saluer le travail de Marie-Claire Janailhac-Fritsch depuis dix ans à la présidence du Conseil de Guerbet et la remercier pour son engagement. »





Pascale Auger, nouvelle administratrice indépendante de Guerbet

L’Assemblée générale a nommé Mme Pascale Auger, en qualité d'Administratrice indépendante, pour une durée de cinq ans.

Pascale Auger, diplômée de Centrale Lille et titulaire d’un doctorat en robotique et organisation industrielle de l’Université de Lille est Présidente du Conseil d’administration de PRODEVAL. Elle est également Administratrice indépendante d’ICAPE et Présidente du Comité Nominations, Rémunérations, et Gouvernance, et, Administratrice indépendante et Présidente du Comité d’audit d’Exel Industries. Pascale Auger a débuté sa carrière en qualité d’Associé chez PwC en charge des secteurs industrie et distribution. Elle est devenue ensuite Vice-Présidente de Capgemini Consulting puis a exercé successivement des fonctions exécutives au sein du Groupe Bolloré, AKKA Technologies, LafargeHolcim et Rabot Dutilleul.

« Je suis honorée de faire mon entrée au sein du Conseil d’administration de Guerbet, une belle ETI familiale dans le secteur de la Santé. Les prochaines années seront importantes pour le développement et la croissance du Groupe. Je me réjouis de pouvoir participer à cette aventure. »





Renouvellement de trois administrateurs : Carine Dagommer, Eric Guerbet et Thibault Viort

L’Assemblée générale de Guerbet a également renouvelé les mandats de trois administrateurs :

Carine Dagommer, membre du Conseil d’administration depuis 2021, Administratrice représentant l’actionnaire majoritaire, pour un mandat de cinq ans ;

Éric Guerbet, membre du Conseil d’administration depuis 2017, Administrateur représentant l’actionnaire majoritaire, pour un mandat de six ans ;

Thibault Viort, membre du Conseil d’administration depuis 2017, Administrateur indépendant, pour une durée d’un an.

Le Conseil d’administration est composé à compter du 26 mai 2023 de :

Didier Izabel*, Président du Conseil

Et des administrateurs : Pascale Auger*, Carine Dagommer, Olivier Fougère**, Mark Fouquet, Eric Guerbet, Céline Lamort, Nicolas Louvet, Claire Massiot-Jouault, Marc Massiot, Jean-Sébastien Raynaud** et Thibault Viort*

*Administrateurs indépendants

**Administrateurs salariés







A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 10% de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros.

Pièce jointe