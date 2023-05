Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie émet un avis favorable et unanime sur le projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Limagrain Participations

English French

Avis motivé favorable et unanime des membres du Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie, lesquels considèrent que l’Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses Actionnaires et de ses salariés





Le Conseil d’Administration recommande par conséquent aux Actionnaires d’apporter leurs titres à l’Offre





Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie (« Vilmorin » ou la « Société ») s’est réuni ce jour afin de rendre, conformément à la réglementation applicable, son avis motivé sur le projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la Société (l’ « Offre ») initiée par Limagrain Participations1, au prix de 62,60 euros par action.

Ayant pris connaissance, notamment, des intentions de l'Initiateur développées dans le projet de note d'information, des travaux et de la recommandation du comité ad hoc qu’il a constitué le 17 avril 2023, des conclusions du cabinet Finexsi, désigné en qualité d’expert indépendant le 17 avril 2023 et dont le rapport conclut que les termes de l’Offre sont équitables pour les actionnaires de la Société, y compris dans la perspective d’un retrait obligatoire, et au vu de l’ensemble de ses travaux et des analyses qu’il a supervisées, le Conseil d’Administration de la Société a rendu, à l’unanimité des membres, un avis motivé favorable sur l’Offre en considérant que celle-ci est conforme aux intérêts de la Société, de ses Actionnaires et de ses salariés.

L’expert indépendant a notamment relevé dans son rapport que le prix d’Offre fait ressortir une prime de +8,1% par rapport à la valeur centrale obtenue par l’approche par les flux futurs de trésorerie actualisés, méthode considérée comme la plus appropriée par l’expert indépendant.

Le Conseil d’Administration recommande par conséquent aux Actionnaires de Vilmorin & Cie d’apporter leurs titres à l’Offre.

Le Conseil d’Administration souligne que l’Offre permet aux actionnaires d’obtenir une liquidité immédiate à une prime significative au regard du parcours boursier récent du titre Vilmorin & Cie, les Actionnaires devant également intégrer le risque de voir la liquidité du marché de l’action Vilmorin & Cie diminuer fortement après l’Offre si le seuil du retrait obligatoire n’est pas atteint :

Prime de 45,4 % par rapport au dernier cours de clôture du 27 avril 2023 avant l’annonce de l’Offre ;

Prime de 36,5 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse.

L’avis motivé du Conseil d’Administration sera reproduit en intégralité dans le projet de note en réponse déposé le 26 mai auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Conformément à l’article 231-26 du règlement général de l’AMF, les principaux éléments du projet de note en réponse de la Société, ainsi que ses modalités de mise à disposition, feront l’objet d’un communiqué normé de la part de la Société. Le projet de note en réponse sera disponible sur le site Internet de Vilmorin & Cie (www.vilmorincie.com) et de l’AMF (www.amf‐france.org).



Le projet d’Offre, le projet de note d’information et le projet de note en réponse restent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Sous réserve de l’obtention de la décision de conformité de l’AMF, l'Offre devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d’ici la mi-juillet.



1 Entité contrôlée intégralement par la Société Coopérative Agricole Limagrain, détenant au total, avec d’autres entités Limagrain agissant de concert avec elle (Limagrain, GLH et Sélia), 76,70 % du capital et 85,84 % des droits de vote de Vilmorin & Cie au 25 mai 2023.

