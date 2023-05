Evaxion gibt vielversprechende klinische Phase-I-Daten für seinen personalisierten Krebsimpfstoff EVX-01 bekannt

German French

Positives klinisches Ansprechen bei 8 von 12 Patienten, die EVX-01 in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor erhalten haben

Die Studie erreichte die primären Endpunkte für Verträglichkeit und Sicherheit

KOPENHAGEN, Dänemark, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, wird am 3. Juni auf der ASCO-Jahrestagung 2023 in Chicago, Illinois, vielversprechende klinische Daten aus seiner klinischen Phase-I-Studie zu EVX-01 bei metastasierendem Melanom vorstellen.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Phase-I-Studie zu EVX-01 ihre primären Ziele erreicht hat. EVX-01 war gut verträglich und führte zu einer höheren objektiven Ansprechrate als zuvor für die Standardbehandlung berichtet. Wichtig ist, dass EVX-01 eine breite Immunreaktion auslöste, die mit dem klinischen Ergebnis korrelierte, was für die weitere Entwicklung der personalisierten Krebsimpfstoffprogramme von Evaxion sehr ermutigend ist“, so Per Norlén, CEO von Evaxion.

Die Phase-I-Studie hatte zum Ziel, die Sicherheit, Machbarkeit und Immunogenität des personalisierten Krebsimpfstoffs EVX-01 bei Patienten mit metastasiertem Melanom in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor zu untersuchen. EVX-01 baut auf der proprietären KI-Plattform PIONEER™ von Evaxion auf, die eine zentrale Rolle bei der Identifizierung einzigartiger und immunogener Neoantigene für jeden Patienten spielt.

Kurz gesagt zeigte die Studie Folgendes:

8 der 12 Patienten (67 %) zeigten ein objektives Ansprechen, darunter zwei komplette und sechs partielle Responder

Bei allen 12 Patienten wurden breite neoantigene T-Zell-Reaktionen induziert

58 % der Impfstoffneoantigene lösten eine Immunantwort aus, davon waren 85 % de novo-Reaktionen

Die Behandlung mit EVX-01 wurde gut vertragen, wobei nur leichte unerwünschte Ereignisse (UE) des Grades 1-2 mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht wurden

Der personalisierte Impfstoff wurde für alle Patienten innerhalb von 8 Wochen erfolgreich hergestellt



Per Norlén schloss: „Die vielversprechenden klinischen und immunologischen Ergebnisse der Studie validieren die Präzision der KI-Plattform PIONEER™ bei der Auswahl immunogener Neoantigene für personalisierte Krebsimpfstoffkandidaten. Der erfolgreiche Abschluss der Phase-I-Studien ist ein wichtiger Meilenstein für Evaxion und bestätigt das Engagement des Unternehmens, innovative Therapien für Krebspatienten zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass wir im 4. Quartal 2023 Zwischenergebnisse aus unserer laufenden Phase-II-Studie zu EVX-01 vorlegen werden.“

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Pionierunternehmen, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline von Kandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, Dänemark, beschäftigt 50 Mitarbeiter und ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evaxion-biotech.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter „Ziel“, „glauben“, „erwarten“, „hoffen“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „können“, „könnten“, „antizipieren“, „erwägen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „werden“, „können haben“, „wahrscheinlich“, „sollten“, „würden“, „könnten“ und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.