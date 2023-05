Novotech parraine le sommet sur l'oncologie regroupant eChinaHealth et un panel d'experts sur l'accélération du développement de médicaments avec Endpoints pour l'ASCO 2023

German French Korean

CHICAGO, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique parraine des événements clés d'experts axés sur l'oncologie pour l'ASCO (Société américaine d'oncologie clinique) : un pré-sommet de l'ASCO avec eChinaHealth et une table ronde webinaire sur l'accélération du développement de thérapies avancées avec Endpoints.



Rencontrez l'équipe Novotech à l'ASCO ici

Novotech, dont plus de 15 cadres supérieurs et leaders de l'oncologie sont présents à l'ASCO, parraine le pré-sommet et le dîner de l'ASCO China avec eChinaHealth. Le sommet rassemble des leaders mondiaux en oncologie pour une série de présentations d'experts d'une journée.

Le Dr John Moller, PDG de Novotech, prononcera le discours de bienvenue, Barry Murphy, directeur commercial de Novotech, fera une présentation lors de la session sur « Bringing Transformational Medicines to Patients Worldwide » (Apporter des médicaments transformationnels aux patients du monde entier) et Andy Liu, responsable Chine de Novotech, participera à la session « Future of China Biopharmaceutical » (L'avenir de la biopharmacie chinoise).

Les sujets des sessions incluent :

Présentation de nouvelles thérapies révolutionnaires provenant de Chine

Apport de médicaments transformationnels aux patients du monde entier

Avenir de la biopharmacie chinoise

Découverte capitale en oncologie clinique chinoise

Découverte capitale en oncologie clinique mondiale (par le Comité organisateur des découvertes capitales de l'ASCO)



Lieu : 320 S. Canal St. The Platform Conference Center Chicago

Date : 1er juin

Horaire : de 13h00 à 20h30 (Heure du Centre)

S'inscrire ici

La table ronde webinaire d'experts Novotech de l'ASCO en partenariat avec Endpoints est intitulée « How to accelerate development in novel & advanced oncology therapies — from the starting line » (Comment accélérer le développement des thérapies innovantes et avancées en oncologie, depuis la ligne de départ).

Parmi les intervenants confirmés, on peut citer :

Le Dr Vishal Navani, oncologue médical consultant au Tom Baker Cancer Centre, université de Calgary

oncologue médical consultant au Tom Baker Cancer Centre, université de Calgary Michèle Gerber, directrice du marketing, Myeloid Therapeutics

directrice du marketing, Myeloid Therapeutics Kedan Lin, vice-présidente sénior, Harbour Biomed

vice-présidente sénior, Harbour Biomed Le Professeur Jayesh Desai, oncologue médical/responsable de la recherche clinique, Stade précoce de développement de médicaments, Peter MacCallum Cancer Centre

oncologue médical/responsable de la recherche clinique, Stade précoce de développement de médicaments, Peter MacCallum Cancer Centre Le Dr Patricia Mucci LoRusso, directrice (programme d'essais cliniques de phase précoce, directrice de centre associée) thérapeutique expérimentale, Centre de cancérologie de Yale/Université Yale



Parmi les questions abordées, on peut citer :

Comment voyons-nous les technologies comme les CAR-T, les ADC, les immunothérapies et les ARNm faire progresser et innover le développement de l'oncologie ?

Comment pouvons-nous mettre en place des essais en ayant la phase finale à l'esprit ?

De quelles manières les données bayésiennes joueront-elles un rôle dans la conception des essais cliniques de phase précoce à l'avenir ?

Quelles sont les éléments clés à prendre en considération pour accélérer les délais de développement clinique en oncologie en vue de soutenir une stratégie de programme mondiale ?

S'inscrire ici

Date : 5 juin

Horaire : 13h30 à 14h25 EST (événement virtuel)

Novotech, une CRO en biotechnologie dont la présence est mondiale et qui compte plus de 25 ans d'expérience en consulting dans le développement d'essais cliniques et de médicaments, a été sélectionnée ce mois-ci pour le prestigieux Prix du leadership CRO 2023 pour les attentes dépassées des clients biotechnologiques.

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

La société a été sélectionnée pour le Prix du leadership CRO 2023, elle est classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, a reçu le Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique et le Prix de l'entreprise CRO de l'année en Asie-Pacifique, et a signé 45 accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.