值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Cutera, Inc. 投資者在對 CUTR 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, May 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm宣布代表於 2021 年 2 月 17 日至 2023 年 5 月 9 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Cutera, Inc. (NASDAQ: CUTR) 證券之人士提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 24 日前向法院提出申請。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 Cutera 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Cutera 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16520 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 24 日前向法院提出申請。首席原告人是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) 高估了 Cutera 收入增長的可持續性；(2) 未披露公司高層領導和董事會成員之間的重大利益衝突；(3) 未披露公司內部財務報告控制方面的幾處重大缺陷；及 (4) 由於上述原因，以及公司普通股市值的顯著下跌，原告和其他集體訴訟成員遭受了重大損失。訴訟稱，當市場了解到真實詳情時，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Cutera 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16520 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為集體訴訟缺席成員，且目前不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告人無關。

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