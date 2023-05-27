值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Medical Properties Trust, Inc. 投資者在對 MPW 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, May 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2019 年 7 月 15 日至 2023 年 2 月 22 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Medical Properties Trust, Inc. （「MPT」）(NYSE: MPW) 證券之人士，請謹記首席原告的重要截止日期為 2023 年 6 月 12 日。



影響：若您在集體訴訟期間曾購買 MPT 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 MPT 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12794 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 12 日前向法院提出申請。首席原告人是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了重大虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) 該公司透過「售後租回」安排掩蓋了其租戶的資金困窘狀況，該等安排實質上是資金循環迴流交易，因為該等安排使負債租戶得以在短期內履行其債務；(2) 該公司以非法手段轉移了數億美元，相當於對陷入財務困境的租戶進行了援助；(3) 該公司用虛假建設項目和所謂的高資本支出來隱瞞其非法轉移，儘管事實上，該公司簽訂了「三重淨租」，其租戶有義務支付大部分費用，如房地產稅、保險和維護等；(4) 因此，該公司的公開陳述（包括與賓夕法尼亞州物業有關的陳述）在發表時均具有重大虛假和誤導性。訴訟稱，當市場了解到真實詳情時，投資者蒙受了損失。

如欲加入 MPT 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12794 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為集體訴訟缺席成員，且目前不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告人無關。

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