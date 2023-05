Des champions nationaux sont couronnés lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2023, à Winnipeg

English French

WINNIPEG, Manitoba, 27 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Skills/Compétences Canada (SCC) a publié les résultats finaux à propos des médaillés des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2023, tenues à Winnipeg. Au cours de la semaine, plus de 500 élèves et apprentis de partout au pays se sont affrontés dans le cadre de cette compétition, au RBC Convention Centre, dans l’espoir de décrocher le titre de « champion national » ou « championne nationale » dans 45 domaines de compétition. La liste complète des médaillés est présentée sur le site Web de SCC sous l’onglet résultats.



Environ 250 médailles ont été remises aux champions et championnes dans six secteurs en lien avec les métiers spécialisés et les technologies : le transport, la construction, la fabrication et l’ingénierie, la technologie de l’information, les services et l’emploi. On a évalué les concurrents et concurrentes selon les normes rigoureuses de l’industrie.

Lors des OCMT, plus de 12 000 élèves visiteurs, chefs de file de l’industrie, représentants du gouvernement et célébrités de l’industrie étaient sur place et ont participé à certaines des activités qui s’y sont tenues, telles que le Symposium des compétences, le Salon des compétences des Premières Nations, des Inuits et des Métis, l’initiative Outiller l’avenir des femmes dans les métiers spécialisés et plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie. Parmi les célébrités figuraient Kate Campbell, fondatrice de Kate’s Contracting Inc., et Jamie MacMillan, fondatrice de KickAss Careers, toutes deux de ferventes défenseures des femmes dans les métiers spécialisés, et Mark Brand, chef cuisinier et entrepreneur, était également sur place et ont visité les lieux de l’événement.

Les OCMT ont pour but de susciter l’intérêt des jeunes du Canada à l’égard de professions gratifiantes qui leur sont offertes dans les métiers spécialisés et les technologies, et de mettre en valeur ces domaines. Il s’agit de la seule compétition nationale visant de multiples métiers spécialisés et technologies destinée aux jeunes élèves et aux apprentis au pays.

« Des événements comme les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies encouragent les jeunes Canadiens et Canadiennes à découvrir les carrières dans les domaines des métiers spécialisés et des technologies grâce à des activités interactives et à trouver ce qui les passionne. Ils nous permettent également de mieux faire connaître ces carrières importantes et bien rémunérées à notre future main-d’œuvre », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction de SCC.

Nous savons que si les jeunes réussissent, nous réussissons tous. Selon le rapport « Dynamisme post-pandémie » de la RBC, qui étudiait l’état actuel du secteur des métiers spécialisés au Canada, le pays fera face à une pénurie de milliers de travailleuses et travailleurs spécialisés d’ici 2026. Alimentée par le programme Objectif avenir RBC, la Fondation RBC a décerné à de jeunes Canadiens et Canadiennes de chaque province et territoire le prix RBC ‘meilleur de la région’ 2023 aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, le 27 mai. La bourse de 1 500 $ reconnaît ces jeunes leaders et les soutient dans la poursuite de leurs études, leur formation et leur profil dans les métiers spécialisés.

Cet événement est soutenu par notre partenaire de financement, le gouvernement du Canada, ainsi que par nos commanditaires présentateurs, l’AU Canada, Cenovus Energy et Apprenticeship Manitoba. Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024 se tiendront à ExpoCité, à Québec, les 30 et 31 mai 2024.



