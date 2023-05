Novotech 为 2023 年 ASCO 大会提供赞助：与 eChina Health 合办肿瘤峰会，并与 Endpoints 共同召开药物加速开发专家组讨论

芝加哥, May 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是亚太地区领先的生物技术 CRO,为美国临床肿瘤学会议 (ASCO) 的两项聚焦肿瘤学的关键专家活动提供赞助。这两项活动分别是与 eChina Health 合办的 pre-ASCO 峰会和与 Endpoints 共同召开的、以加速开发先进疗法为主题的网络研讨会小组讨论。



Novotech 派出超 15 位高级管理人员和肿瘤学领军人物出席 ASCO 大会,并为 eChina Health pre-ASCO 中国峰会与晚宴提供赞助。此次峰会汇聚全球肿瘤学领军人物,进行为期一天的专家演讲。

Novotech 首席执行官 John Moller 博士将致欢迎词;Novotech 首席商务官 Barry Murphy 将在主题为“Bringing Transformational Medicines to Patients Worldwide” (为全球患者带来变革性药物) 的会议上发表演讲;Novotech 中国区负责人 Andy Liu 则是“Future of China Biopharmaceutical” (中国生物制药的未来)会议专家组成员。

会议主题包括:

中国的新型突破性疗法展示

为全球患者带来变革性药物

中国生物制药的未来

中国临床肿瘤学突破

ASCO 肿瘤突破创新组委会发现的全球临床肿瘤学突破



地点:320 S. Canal St. The Platform Conference Center Chicago

日期:6 月 1 日

时间:中部时间下午 1:00 至 8:30

携手 Endpoints,Novotech 在 ASCO 大会上召开题为“How to accelerate development in novel & advanced oncology therapies — from the starting line”(如何从起跑线开始加速新型和先进肿瘤疗法的发展) 的专家组网络研讨会。

确认参加的专家组成员包括:

卡尔加里大学 Tom Baker 癌症治疗中心肿瘤内科顾问医生 Vishal Navani 博士

Myeloid Therapeutics 首席医学官 Michele Gerber

Harbour Biomed 高级副总裁 Kedan Lin

Peter MacCallum 癌症治疗中心早期药物开发团队肿瘤内科医生/临床研究负责人 Jayesh Desai 教授

耶鲁大学癌症治疗中心/耶鲁大学早期临床试验项目主任兼实验疗法副中心主任 Patricia Mucci LoRusso 博士



会议中讨论的问题包括:

我们如何看待 CAR-T、ADC、免疫疗法和 mRNA 等技术进步和创新肿瘤学发展?

我们如何在考虑癌症末期的情况下进行试验?

贝叶斯数据如何在早期临床试验设计中发挥作用?

为支持全球项目战略而加快肿瘤学临床开发时间安排,其中的关键考虑因素是什么?

日期:6 月 5 日

时间:美国东部时间下午 1:30 至 2:25(线上活动)

Novotech 是一家业务遍及全球的生物技术 CRO,拥有超 25 年的临床试验与药物开发咨询经验。该公司本月因超出生物技术客户期待而荣获 2023 年 CRO 领导力奖。

Novotech 在全美和欧洲为生物技术客户提供匠心独运的一站式临床 CRO 服务。凭借优质高效的临床试验服务,Novotech 在亚太地区享有盛名。

该公司荣获了 2023 年 CRO 领导力奖,并且在全球领先的 CRO 排名中位列前十。该公司还荣膺亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖和亚太地区合同研究组织行业年度公司奖,并在过去三年内签署了 45 个领先站点合作伙伴协议。

关于 Novotech

Novotech 是亚太地区领先的生物技术 CRO,业务遍及全球。Novotech 是一家包含实验室、Ⅰ期临床中心、药物开发咨询服务和专业 FDA 法规专业服务的临床 CRO,拥有超 5,000 项临床项目经验,包括Ⅰ期至 Ⅳ 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 专注于服务在亚太、美国和欧洲进行临床试验的生物技术客户。Novotech 目前在全球拥有 3,000 多名员工,在亚太、美国和欧洲共设有 34 个办公地点。