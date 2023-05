Apex Alliance e Pavăl Holding acquisiscono il leggendario Grand Hotel Gardone

English Italian

GARDONE RIVIERA, Italia, May 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il gruppo lituano Apex Alliance annuncia l'acquisizione dell'iconico Grand Hotel Gardone, inaugurato nel 1884 sulle rive del Lago di Garda. L'accordo è stato concluso con la partecipazione dell'investitore rumeno e partner Pavăl Holding.







L'apertura dell'iconico hotel è prevista per giugno 2023 e segna l'inizio della stagione estiva di quest'anno.

A partire dal 2024, l'hotel sarà sottoposto a un piano di investimenti da 45 milioni di euro per lavori di ristrutturazione e conservazione, che metteranno il Grand Hotel Gardone sulla mappa degli hotel premium a 5 stelle. L'Apex Alliance Hotel Management è stato annunciato come operatore ufficiale dell'hotel.

"L'acquisizione del Grand Hotel Gardone, insieme all'affidabile partner e investitore Pavăl Holding, è un evento importante per la nostra azienda. Insieme all'hotel Hampton by Hilton in costruzione a Venezia, questo segna il nostro secondo sviluppo alberghiero in Italia. Dopo la prevista ricostruzione e conversione dell'hotel in un prestigioso marchio internazionale a 5 stelle, questa destinazione si trasformerà nell'hotel principale della regione. Intendiamo preservare il patrimonio inestimabile del luogo, introducendo elementi di lusso che offrono servizi di fascia alta, strutture migliorate e viste mozzafiato sul Lago di Garda, molto apprezzate sia dagli ospiti stranieri che da quelli italiani. Con il suo litorale privato rinnovato, l'hotel contribuirà senza dubbio allo sviluppo della regione, stimolerà il turismo e attirerà nuovi investimenti futuri" ha dichiarato Vytautas Drumelis, partner di Apex Alliance.

A partire da giugno, gli ospiti possono immergersi nella storia dell'hotel, che rimarrà aperto fino alla fine dell'autunno 2023, prima di subire lavori di ristrutturazione a partire dal 2024. L'hotel sarà trasformato in una lussuosa struttura a 5 stelle sotto una rinomata catena internazionale, con i lavori di ristrutturazione che dovrebbero concludersi entro la primavera del 2026. Gli investitori si impegnano a preservare il ricco patrimonio dell'hotel, che ha affascinato i visitatori per decenni con la sua eleganza senza tempo, introducendo anche nuovi entusiasmanti rinnovamenti. Questo approccio segue la trasformazione di successo di altri importanti monumenti storici in hotel di lusso da parte di Apex Alliance, come The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, costruito in Romania nell'ex sede di una storica banca locale.

Il Grand Hotel in stile classico è rinomato per la sua splendida architettura, i giardini, il litorale privato e 167 camere con balconi affacciati sul lago. Tra gli ospiti illustri figurano Sir Winston Churchill, Gabriele "Il poeta" D'Annunzio, Re Giorgio di Sassonia, il poeta premio Nobel Paul Heyse, il romanziere William Somerset Maugham.

Seguendo i piani di espansione in Italia, Apex Alliance e un'altra società lituana, Hanner, stanno sviluppando un nuovo hotel da 324 camere a Venezia, che aprirà nell'estate 2024 sotto il franchising Hampton by Hilton.

L'acquisizione del Grand Hotel Gardone da parte del gruppo è una pietra miliare significativa per l'operatore internazionale Apex Alliance Hotel Management, che ora gestisce 15 hotel in tutta Europa con rinomati marchi globali come Hilton, Marriott e Radisson.

Ernst & Young e KPMG Italia & Romania hanno fornito servizi di consulenza per l'operazione.

Contatto per i media: Kristina Valaityte, Head of Marketing and Communications, Apex Alliance Hotel Management; kristina.valaityte@apexalliance.eu , +37065633605

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all'indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/795f6b62-e707-4461-8c54-40134a63a17c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e092cea7-09b4-4f4a-a190-53b988fc9a25