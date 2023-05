Pakettiautomaatteja 40 SATOkodin pihalle pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun

English Finnish

Noin 40 SATOkodin pihalle on tullut toukokuussa iBoxenin pakettiautomaatti, josta voi noutaa ja palauttaa kaikki Matkahuollon kuljettamat paketit. Ulkona sijaitsevat pakettiautomaatit ovat aina avoinna, jolloin paketin voi noutaa tai lähettää helpoiten silloin kun se itselle sopii.



Verkkokaupan kasvu on lisännyt itsepalveluperiaatteella toimivien pakettiautomaattien määrää. Pakettiautomaattien suosion takana ovat käytön helppous ja sujuva asiointi. Nyt ruotsalaisen iBoxenin Suomeen tuomien ulkopakettiautomaattien myötä Matkahuollon kuljettamia paketteja on mahdollista tilata entistäkin lähemmäksi kotia. Näitä automaatteja on asennettu toukokuun alusta alkaen noin 40 SATOkodin pihapiiriin. Pakettiautomaatti on myös muiden kuin talon asukkaiden käytettävissä.



”Haluamme tarjota asukkaillemme arkea helpottavia palveluja ja mahdollistaa myös autottoman elämän. Pakettiautomaatti on aina avoinna, joten paketin voi noutaa tai lähettää oman aikataulun mukaan. Arjen kiireitä helpottaa, kun pakettia ei tarvitse erikseen lähteä noutamaan vaan sen saa oman kodin läheltä”, sanoo SATOn asuntoliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalo.



Ulkoautomaateista voi sekä lähettää että noutaa lähetyksiä vuorokauden ympäri Matkahuollon Paketit-sovellusta käyttämällä. Matkahuolto kuljettaa niin verkkokauppatilaukset kuin muutkin paketit kaikkialle Suomeen lähes 2 300 palvelupisteeseen sekä ulkomaille.



Pakettiautomaatit sijaitsevat seuraavien SATOkotien pihalla:

Espoo



Aalto 4

Eestintaival 3

Hansatie 4

Heinjoenpolku 2

Henttaan puistokatu 6

Humisevanportti 2

Jousenkaari 7

Kulovalkeantie 22

Magneettikatu 8

Matinraitti 11

Tähtimötie 2



Helsinki

Amiraalinkatu 2

Kangaspellontie 1

Kauppakartanonkatu 17

Keinulaudantie 7

Kerttusentie 14

Klaavuntie 8-10

Laivalahdenkaari 8

Leikosaarentie 12

Myllymatkantie 1

Otto Brandtin tie 16

Pihkatie 5

Takomotie 21

Tinatie 3

Välskärinkatu 4

Tampere

Junailijankatu 2

Nekalankulma 3

Pellervonkatu 23

Perkiönkatu 62

Suoniemenkatu 2

Turjankatu 4



Turku

Tiilentekijänkatu 3b

Verkapiha 1

Valpuri Innamaankatu 8, A-talon pääty



Vantaa

Hiirakkotie 3

Krakantie 2

Ohdaketie 1

Putouskuja 7

Tarhurintie 10



