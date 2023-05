PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2023-05-29

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2023 I ELON AB (PUBL)

Årsstämma i Elon AB (publ), org.nr 556065-4054 (”Bolaget”) hölls den 29 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 respektive per den 31 december 2022 (punkt 10)

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 respektive per den 31 december 2022.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning och fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 11)

Bolagsstämman beslutade om att utbetala en utdelning om sammanlagt 29 720 686 kronor, vilket motsvarar 2,00 kronor per aktie, och att återstående belopp om 573 679 802 kronor balanseras i ny räkning.

Bolagsstämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning ska fastställas till onsdagen den 31 maj 2023.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören (punkt 12)

Bolagsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören och ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Bolagsstämman beslutades även att bevilja de tidigare styrelseledamöterna Peter Elving och Petra Albuschus och tidigare verkställande direktören Anneli Sjöstedt (nuvarande vice verkställande direktör) ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Beslut om arvoden åt styrelsen och åt revisor (punkt 14)

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Bolagsstämman beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsens ordförande (punkt 15)

Bolagsstämman valde Fredrik Johansson, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom, Peter Engell, Anette Fransson, Pierre Mayr och Jacob Wall till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2024.

Bolagsstämman valde Fredrik Johansson till styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2024.

Val av revisor (punkt 16)

Bolagsstämman valde Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2024. Johan Eklund är huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)

Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

Beslut om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Bolagsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för emissioner (punkt 20)

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 21)

Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att en ny § 10 med följande innehåll införs:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

Majoritetskrav m.m.

Alla beslut vid bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

————————————

Elon AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom Camilla Waldmarks försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 11:00.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på Elon Groups webbplats, www.elongroup.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.elongroup.se, senast två veckor efter årsstämman.

För mer information vänligen kontakta

Stefan Lebrot

VD och koncernchef Elon Group

076–76 263 29, stefan.lebrot@elongroup.se

Camilla Waldmark

Presskontakt Elon Group

070-570 11 94, camilla.waldmark@elongroup.se

_____________________________________________________________________________



Om Elon AB (Publ) 556065-4054

Elon är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln inom hemprodukter, och finns i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. I Sverige finns idag ca 420 Elon-butiker under varumärket Elon och Elon Ljud & Bild. Elon-butikernas fokus ligger på vitvaror och hemelektronik som gör kundens vardag lite enklare. Lokala, drivna entreprenörer med ett starkt varumärke och centrala funktioner som logistik, IT och marknadsföring gör Elon till en stark spelare. Under 2020 mottog Elon priserna som Årets vitvarukedja av Retailer of the Year och Årets ledare vid Retail Awards. 2020, 2021 och 2022 tog Elon hem segern i Empati Grand Prix.

Elon bedriver verksamhet i tre affärssegment; Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) och Logistics and Servicec (L&S), har sitt säte i Stockholm, men även verksamhet i Örebro och Kalmar. Bolagets aktie (ELON) är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Bilaga