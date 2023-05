Restaurants Canada s’associe au Groupe JDB pour offrir des assurances collectives et des programmes de retraite abordables à ses membres

TORONTO, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec fierté que Restaurants Canada annonce son tout nouveau partenariat d’affinité avec le Groupe d’assurances Jones DesLauriers Blevins . Le Groupe JDB est un fournisseur de services complets d’assurances collectives et de programmes de retraite, ainsi que de solutions technologiques d’administration de régimes et de gestion de l’invalidité. Il collabore avec les chefs de file du secteur des finances et des ressources humaines de tout le Canada pour mettre en place des programmes durables qui attirent et retiennent les employés, sans escalade des coûts.



« Le secteur canadien des services alimentaires est une industrie axée sur les personnes, qui dépend fortement de ses employés dévoués. Ce sont ces employés et le service qu’ils offrent qui permettent aux restaurants de rester ouverts », déclare Kelly Higginson, présidente-directrice générale de Restaurants Canada. « Avec la pénurie de main-d’œuvre qui touche le secteur depuis un certain nombre d’années, principalement à cause d’une évolution démographique, mais aussi d’une pause dans l’immigration et d’un manque de stabilité pendant la pandémie en raison des fermetures d’entreprises, nous sommes entrés dans la “Grande Rétention”. Nos membres cherchent des moyens d’investir dans la fidélisation de leur personnel, en le motivant et en l’engageant tout en lui offrant stabilité et sécurité. En ce sens, veiller à ce que les entreprises du secteur disposent d’un programme d’avantages sociaux personnalisable à un prix abordable est un élément important, et nous sommes très heureux de rendre cela possible avec le Groupe JDB. »

Comme le révèle le dernier rapport trimestriel Restaurant Outlook Survey : Q4 2022 de Restaurants Canada, la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre sera l’une des principales priorités des exploitants de services alimentaires en 2023, 61 % des répondants se concentrant sur le maintien en poste de la main-d’œuvre afin d’éviter d’avoir à réduire les heures d’ouverture pour tenir compte du manque de personnel.

« Nous sommes ravis d’avoir la possibilité de soutenir Restaurants Canada et ses membres », déclare Robert Jones, président-directeur général du Groupe JDB. « Trouver et conserver du personnel qualifié est un énorme défi. Nous savons que 37 % des recruteurs considèrent les régimes de santé comme un facteur important dans la décision finale de leurs candidats. Comme moins d’un tiers des restaurateurs proposent des options de soins de santé, nous voyons là une belle occasion de changer les choses en leur faveur. »

Suivez le lien pour devenir membre de Restaurants Canada et découvrez comment le Groupe JDB peut vous aider à répondre à vos besoins en matière de dotation!

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association professionnelle nationale sans but lucratif, constituée de membres, qui contribue à faire progresser le potentiel de l’industrie diversifiée et dynamique de la restauration au Canada grâce à des programmes destinés aux membres, à la recherche, à la défense des intérêts, aux ressources et aux événements. Le secteur canadien des services alimentaires est une industrie qui vaut 100 milliards de dollars et sert chaque jour 22 millions de clients dans tout le pays. Quatrième employeur du secteur privé, les services alimentaires canadiens emploient directement 1,2 million de personnes et soutiennent indirectement plus de 290 000 emplois dans les industries connexes, avec 32 milliards de dollars d’achats en produits alimentaires et en boissons chaque année. www.restaurantscanada.org

Au sujet du Groupe JDB

Le Groupe JDB est l’un des plus importants courtiers d’assurance privés au Canada. Il se spécialise dans les assurances collectives, les solutions de retraite, l’administration par des tiers et la gestion de l’invalidité et des absences. www.jdbgroup.ca

Tianna Goguen, Director of Communications & Public Affairs

media@restaurantscanada.org