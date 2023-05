Le NOUVEAU! Symposium des compétences lancé aux OCMT 2023, à Winnipeg

English French

WINNIPEG, Manitoba, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada a tenu le NOUVEAU! Symposium des compétences aux Olympiades canadiennes des métiers spécialisés et des technologies 2023, à Winnipeg, les 25 et 26 mai. Cet événement a réuni des représentants de l’industrie, des responsable des politiques ainsi que du personnel enseignant afin de discuter et d’en apprendre davantage sur les enjeux actuels dans les secteurs des métiers spécialisés et des technologies.



Le thème de cette année était : Faire preuve d’adaptabilité : naviguer le changement dans les métiers spécialisés et les technologies. L’adaptation aux priorités changeantes dans les métiers spécialisés et les technologies. Cet événement était également un excellent moyen de souligner la Compétence pour réussir thème de cette année, soit l’Adaptabilité, et son importance en ce qui a trait aux carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.



Le Symposium des compétences comprenait des activités de réseautage, un Forum sur les Compétences pour réussir et plusieurs séances inspirantes, y compris : des récits des anciens et anciennes sur les répercussions de leur participation aux concours de compétences et olympiades des métiers spécialisés et des technologies, le perfectionnement des compétences, y compris les programmes d’études et de stages d’apprentissage, la diversité et l’inclusion, la durabilité, la conservation et le recrutement du personnel, l’importance de l’alphabétisation, et bien plus encore! Parmi les conférenciers principaux, il y avait notamment Mark Brand, chef pionnier et entrepreneur, qui a parlé des avantages, des défis et des pratiques exemplaires en ce qui a trait au recrutement et à l’emploi de travailleurs et travailleuses provenant de divers horizons ou ayant des expériences de vie différentes, ainsi qu’un représentant du Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage (CCDA), qui a parlé des réussites et des approches novatrices dans le système canadien de formation en apprentissage, des défis actuels et de la façon dont les entreprises et les fournisseurs de formation peuvent contribuer à relever ces défis.



Le but du Symposium des compétences est de rencontrer d’autres professionnels, d’acquérir de nouvelles perspectives et d’approfondir les connaissances des participants sur les métiers spécialisés et les technologies. Skills/Compétences Canada a hâte de tenir cet événement de nouveau l’an prochain, en offrant du contenu encore plus intéressant!



« Le Symposium des compétences est une excellente occasion pour les professionnels et professionnelles de l’industrie de créer des réseaux et de discuter du paysage actuel et futur des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. Il nous permet également de rassembler la communauté des compétences afin de mettre ces carrières enrichissantes en valeur », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le lien suivant : www.skillscompetencescanada.com.



Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok. Le mot-clic de l’événement de l’événement est #SCNC2023.

PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DES MÉDIAS :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266- 4771.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77cadaa6-45d7-4f29-9ec1-d0a722646eba