L’Institut canadien des actuaires élit de nouveaux membres à son Conseil d’administration

English French

OTTAWA, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) est heureux d’annoncer la nomination de cinq nouveaux membres à son Conseil d’administration, qui assumeront leurs fonctions à partir du 1er juillet 2023. Ces nouveaux membres élus contribueront à la mission de l’Institut consistant à promouvoir la sécurité financière de toute la population canadienne ainsi que sensibiliser davantage le public à la profession actuarielle.



Conrad Ferguson, FICA, a été élu président désigné de l’ICA par acclamation. Il occupera ce poste en 2023-2024, puis servira comme président en 2024-2025 et remplira le rôle de président sortant pour la période 2025-2026. En tant que président désigné, il s’engage à aborder les défis émergents en appliquant des solutions actuarielles réfléchies. Il a aussi pour objectif de s’attaquer aux problématiques liées à l’environnement ainsi qu’aux progrès de l’intelligence artificielle et de l’analytique de données.

Trois administratrices et un administrateur ont été élus au Conseil d’administration de l’ICA, chacune et chacun pour un mandat de trois ans. Ces membres élus apportent leurs visions uniques et leurs connaissances approfondies au Conseil d’administration :

Sarah-Salimah Bhanji, FICA, est actuaire en chef et membre de l’équipe de direction de Northbridge, une grande société d’assurances IARD canadienne. Elle juge qu’il est crucial d’établir des partenariats solides en matière de perfectionnement professionnel, particulièrement pour garantir que les actuaires demeurent à jour et continuent d’évoluer.

est actuaire en chef et membre de l’équipe de direction de Northbridge, une grande société d’assurances IARD canadienne. Elle juge qu’il est crucial d’établir des partenariats solides en matière de perfectionnement professionnel, particulièrement pour garantir que les actuaires demeurent à jour et continuent d’évoluer. Caroline Blouin, FICA, est une actuaire chevronnée qui compte plus de 30 ans d’expérience au sein de la profession au Canada et aux États-Unis. En tant qu’administratrice, elle misera sur la position unique de l’ICA pour apporter un leadership éclairé sur les défis mondiaux d’aujourd’hui.

est une actuaire chevronnée qui compte plus de 30 ans d’expérience au sein de la profession au Canada et aux États-Unis. En tant qu’administratrice, elle misera sur la position unique de l’ICA pour apporter un leadership éclairé sur les défis mondiaux d’aujourd’hui. Isabelle Bouchard, FICA, cumule plus de deux décennies d’expérience en réassurance collective, en services-conseils et au sein d’une association médicale. Elle possède une vaste perspective sur les défis qui se posent pour les membres de l’ICA et comprend que les actuaires ont une occasion unique de contribuer aux débats sociaux.

cumule plus de deux décennies d’expérience en réassurance collective, en services-conseils et au sein d’une association médicale. Elle possède une vaste perspective sur les défis qui se posent pour les membres de l’ICA et comprend que les actuaires ont une occasion unique de contribuer aux débats sociaux. Tommy Yip, FICA, se joint au Conseil d’administration de l’ICA dans le rôle réservé à un membre ayant obtenu le titre de Fellow au cours des sept dernières années. Sa nomination reflète l’engagement de l’Institut à collaborer avec les jeunes professionnels et professionnelles et à tirer parti de leurs nouvelles perspectives.

L’ICA et les membres nouvellement élus de son Conseil d’administration sont déterminés à se frayer un chemin dans le paysage en constante évolution de la profession actuarielle. Leurs efforts collectifs viseront à façonner un avenir financier sûr pour les Canadiens et Canadiennes, à mieux faire connaître les actuaires au public et à soutenir les objectifs fondamentaux de l’ICA.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

Abonnez-vous à notre liste de diffusion pour demeurer à l’affût des nouvelles et des annonces de l’ICA.