ABC-asemien uudet tarjottimet valmistetaan UPM Formista – vanhat tarjottimet saavat uuden elämän betoniporsaina ja teiden reunakivinä

English Finnish

(UPM, Lahti, 30.5.2023 klo 7.45) – ABC-asemille saapuu kesästä alkaen tuhansittain uusia tarjottimia, jotka ovat yhdistelmä kestävää kiertotaloutta, kotimaista muotoilua ja käytännöllisyyttä. Täysin palvelleet vanhat tarjottimet kierrätetään osaksi liikenneturvallisuutta parantavia betonielementtejä.



Yhdet ABC-asemien käytetyimmistä tuotteista laitetaan kiertoon kesästä alkaen. Lujitemuovista valmistetut vanhat tarjottimet korvataan uusilla, kestävän kehityksen mukaisesti valmistetuilla tarjottimilla.

Alkuvaiheessa tarjottimet uusitaan noin kahdessakymmenessä ABC Liikennemyymälässä. Samalla vanhat, jo käyttöikänsä lopussa olevat, tarjottimet poistetaan käytöstä kyseisillä asemilla ja hyödynnetään sementin valmistuksessa.

”Halusimme, että uudistus edistää kiertotaloutta, tukee kotimaista suunnittelua ja että tarjotin on kotimaassa tehty. Aluksi tuomme ABC:lle noin 10 000 uutta, uusiutuvista materiaaleista valmistettua tarjotinta ja kierrätämme vanhat. Näemme, että uudistus on jo tässä mittakaavassa merkittävä kiertotalousteko valtakunnallisesti”, kertoo kehityspäällikkö Teemu Vehniäinen SOK Liikennekaupan ketjuohjauksesta.

Tarjottimiin haluttiin myös jokin näkyvä asiakaskokemusta parantava elementti.

”Uusissa tarjottimissa on ura, johon esimerkiksi puhelimen saa kätevästi pystyyn. Se mahdollistaa kätevän puhelimen käytön tauon yhteydessä. Kännykän käyttöhän kuuluu tauoille eikä liikenteeseen”, Vehniäinen jatkaa.

Tarjottimen muotoilu nopeuttaa myös sen kuivumista ja käyttöön palautumista pesun jälkeen. Tarjottimen on suunnitellut kansainvälisesti palkittu kotimainen muotoilutoimisto Magisso, joka on tunnettu innovatiivisista kuluttajatuotteistaan sekä HAPPY SiNKS- ja PAIKKA-brändeistä.

Uudet tarjottimet valmistetaan puupohjaisesta UPM Formi -komposiitista

ABC-asemien uudet tarjottimet on tehty UPM:n Suomessa valmistamasta biokomposiitista, joka hyödyntää metsäteollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita ja tähteitä, eikä sen valmistus siis edellytä neitseellisen puukuidun käyttöä.

UPM Formi vastaa ominaisuuksiltaan fossiilipohjaisia muoveja ja sitä voidaan muotoilla samanlaisilla tekniikoilla ja muoteilla.

”Biokomposiitti soveltuu ruiskuvalu- ja ekstruusiotekniikalla valmistettaviin kestotuotteisiin, joiden pintaan halutaan miellyttävä tuntuma ja joka tuo esiin myös materiaalin uusiutuvan alkuperän ja suomalaiseen luontoon ulottuvat juuret. Puupohjainen biokomposiitti laskee tuotteen hiilijalanjälkeä merkittävästi neitseellisiin muoveihin verrattuna”, kertoo kehitysjohtaja Mikko Lassila UPM:ltä.

Kun UPM Formista valmistetut tarjottimet tulevat käyttöikänsä päähän, ne pestään ja murskataan kierrätysgranulaateiksi, jotka hyödynnetään uudelleen uusien tarjottimien valmistuksessa.

Kierrätyskumppanina sekä vanhojen että uusien tarjottimien kierrätyksessä on Kuusakoski Oy.

Lisätietoja antavat:

Teemu Vehniäinen, kehityspäällikkö, SOK Liikennekauppa, puh. 010 768 0827, teemu.vehniainen@sok.fi

Mikko Lassila, Business Development Director, UPM Biocomposites, puh. 050 379 7720, mikko.lassila@upm.com

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com



UPM Biocomposites valmistaa korkealaatuisia komposiittimateriaaleja teollisuuteen, rakentamiseen ja kuluttajatuotteiden valmistukseen. Materiaalit ovat kierrätettäviä ja saavat alkunsa metsäteollisuuden tuotannon sivuvirroista. UPM on yksi johtavista kuitupohjaisten komposiittien valmistajista Euroopassa, tehtaat sijaitsevat Suomessa ja Saksassa.

UPM Formi EcoAce -biokomposiitti on valmistettu puukuiduista sekä UPM BioVerno -naftaan pohjautuvasta, uusiutuvasta biopolymeeristä (massataseeseen perustuen). UPM:n puupohjaiset komposiitit voivat pienentää kuluttajatuotteen hiilijalanjälkeä merkittävästi verrattuna vastaaviin fossiilipohjaisiin tuotteisiin. www.upmformi.com

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.upm.fi

ABC-asemat lyhyesti:

ABC on suomalainen liikenneasemaketju, joka on osa S-ryhmää. Tarjoamme hyvää energiaa helposti ja nopeasti sekä matkailijoille että lähiseudulla asuville vuoden jokaisena päivänä. ABC-ketjuun kuuluu ABC Liikennemyymälöitä, ABC-automaattiasemia sekä ABC Carwash- ja ABC Pesukatu -autopesupaikkoja. ABC-lataus on S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen rakentuva, maanlaajuinen latausverkosto sähköautoille. Olemme myös Suomen suurimpia ravintolaketjuja. Myymme vuosittain miljoonia ruoka-annoksia ja yli 10 miljoonaa kupillista kahvia. ABC-mobiilista löytyvät autoilijaa helpottavat palvelut: ruoan ennakkotilaaminen ja maksaminen, noutopöydän mobiilimaksaminen, mobiilitankkaus, sähköauton lataus ja autopesu sekä asiakaskohtaiset edut. Lue lisää: www.abcasemat.fi