Inbanki AT1 võlakirjade märkimise tulemused

Reedel, 19. mail 2023 lõppes AS Inbanki esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade märkimine. Investorid märkisid võlakirju mahus 11,1 miljonit eurot. Seega märgiti emissiooni maht 1,9-kordselt üle.



Kuna emissiooni esialgne maht 6 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 11,1 miljoni euroni. Inbanki juhatus kinnitas esmaspäeval, 22. mail 2023 emissiooni lõpliku jaotuse, mille kohaselt jaotatakse kokku 55 investorile 1110 võlakirja, nimiväärtusega 10 000 eurot.

Kommenteerib Inbanki finantsjuht ja juhatuse liige Marko Varik:

“Investorite huvi Inbanki AT1 võlakirjade vastu oli oodatust suurem ja otsustasime emissiooni mahtu suurendada. Pea kahekordne ülemärkimine näitab selgelt usaldust Inbanki ärimudeli ja kasvuplaanide suunas. Samuti täitsime lisakapitali kaasamisega edukalt eesmärgi tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta kehtestatud kapitalinõudeid.“

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 872 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Marko Varik

finantsjuht, juhatuse liige

marko.varik@inbank.ee

+372 5690 0286