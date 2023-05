English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 30.5.2023 klo 8.15 (CEST)

Savosolar luovutti aurinkolämpöjärjestelmän Etelä-Savon Energialle

Savosolar on luovuttanut Etelä-Savon Energialle (ESE) aurinkolämpöjärjestelmän, joka sijaitsee Tuskun alueella Mikkelissä ja joka on kytketty alueen kaukolämpöverkon osaksi. Keräinkentän nimellisteho on 360 kW ja sen koko on 415 m². Se on tällä hetkellä Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä. Toimituksen arvo oli noin 200 000 euroa.

Järjestelmä on toinen Savosolarin ESE:lle toimittama aurinkokaukolämpöjärjestelmä. Ensimmäinen toimitettiin vuonna 2017 Ristiinaan. ESE on asettanut tavoitteekseen nollapäästöisen energiatuotannon, ja tämä investointi on jälleen merkittävä askel kohti tätä tavoitetta.

Savosolarin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto: ”Olemme kiitollisia ja ylpeitä, että saimme toteuttaa ESE:n kanssa tämän Suomen suurimman aurinkolämpölaitoksen. ESE on ollut edelläkävijä päästöjen vähentämisessä energiantuotannossaan, ja pystymme näin tukemaan heidän vihreän siirtymän toimenpiteitään. Savosolar on markkinajohtaja suurien aurinkolämpöjärjestelmien toimittamisessa Euroopassa, ja uskomme, että tämän järjestelmän käyttöönotto kasvattaa kiinnostusta täysin puhtaaseen lämmöntuotantoon myös Suomessa.”

Savosolar Oyj

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 50 560 2349

Sähköposti: kirsi.suopelto@savosolar.com

