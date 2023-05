English French

Rexel annonce l’acquisition de Wasco, un leader dans la distribution de produits de génie climatique au cœur de la transition énergétique aux Pays-Bas

Rexel annonce l’acquisition de Wasco, l’un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas, renforçant ainsi sa capacité à saisir les opportunités en forte croissance d’électrification en Europe.

Fondée en 1970 et détenue par Gilde Equity Management, Wasco opère 35 agences et 2 centres de distribution aux Pays-Bas, et a généré un chiffre d'affaires d’environ 540 millions d'euros sur les douze derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital. Avec cette acquisition, Rexel doublera de taille aux Pays-Bas et deviendra ainsi le quatrième pays du Groupe.

Depuis plus de 50 ans, Wasco s'est forgée une solide présence sur le marché du chauffage et de la climatisation aux Pays-Bas, qui sont à l’avant-garde de la transition énergétique en Europe, soutenue par les réglementations nationales. La conversion des chaudières à gaz en pompes à chaleur électrique a permis à Wasco d'afficher une croissance à deux chiffres au cours des dernières années et soutiendra durablement la demande. Cette accélération de la transition énergétique entraîne également une proximité croissante entre les marchés du chauffage et de la climatisation et celui de l'électricité aux Pays-Bas, tant au niveau des installateurs que des distributeurs, permettant de multiplier les opportunités de ventes croisées.

L'acquisition de Wasco permettra à Rexel de bénéficier des opportunités liées à la transition énergétique. Ces marchés (chauffage / climatisation dans le cas de Wasco, mais aussi les solutions photovoltaïques, automatismes industriels, ainsi que les solutions de bornes de recharge pour véhicules électriques) dont la croissance est nettement supérieure aux autres marchés sur lesquels Rexel est présent, devraient également apporter de la résilience grâce aux programmes de réduction des émissions des entreprises, ainsi qu’aux plans de soutien gouvernementaux. Rexel enregistre déjà une activité soutenue dans le domaine du génie climatique, concentrée dans les pays où le chauffage est traditionnellement électrique, comme la France.

Avec une valeur d'entreprise de 485 millions d'euros, le multiple implicite s'élève à 9,2 fois l'EBITDA de Wasco ou moins de 7 fois après la pleine réalisation des synergies attendues, notamment les opportunités de ventes croisées et l'optimisation de la logistique. L'opération devrait être relutive dès la première année sur la marge d'EBITA ajusté et le bénéfice par action de Rexel, et créatrice de valeur en année 2, en ligne avec les critères du Groupe. Le ratio d'endettement de Rexel demeurera significativement inférieur à 2 fois l'EBITDAaL sur une base proforma. Cette acquisition est en ligne avec la stratégie d'allocation du capital présentée lors de la journée investisseurs 2022 et pleinement compatible avec le programme de rachat d'actions en cours.

Cette acquisition reste soumise aux conditions habituelles, notamment l'achèvement du processus de consultation du comité d'entreprise de Wasco et l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente, à savoir la Commission européenne. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « Avec l'acquisition de Wasco, nous sommes totalement en ligne avec notre stratégie, visant à saisir les opportunités de l'électrification et de la transition énergétique. Elle est également en parfaite cohérence avec notre raison d’être ‘Electrifying solutions that make a sustainable future possible’. Les Pays-Bas sont un des marchés européens les plus intéressants du point de vue de l'électrification, car le pays bénéficie d'une transition accélérée vers des alternatives au gaz, encouragée par des subventions et des réglementations, notamment l'interdiction des chaudières à gaz dans les nouvelles constructions et les rénovations. Wasco est idéalement positionné pour être un acteur actif de cette transition ; la société est également leader en termes de digital. Nous sommes enthousiastes à l’idée de commencer à travailler avec les équipes de Wasco pour saisir les opportunités créées par l'association des deux entreprises aux Pays-Bas. Cette transaction démontre que Rexel continue de sélectionner avec soin les meilleures opportunités de développement, accélérant sa croissance liée à l'électrification en Europe et renforçant son positionnement aux Etats-Unis, à la fois par des initiatives organiques et des acquisitions de petite ou moyenne taille, créatrices de valeur. »

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 21 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 18,7 milliards d’euros en 2022.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick : Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe