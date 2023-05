KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.5.2023 klo 9.30

Kesla Oyj:n B-osakkeiden muuntaminen A-osakkeiksi

Kesla Oyj:n listaamattomista B-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet

(20 000 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 30.5.2023. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 31.5.2023.

Muunnon jälkeiset osakkeiden lukumäärät ovat:

A-sarjan osakkeet: 2 523 145 kappaletta

B-sarjan osakkeet: 860 000 kappaletta

Muunnolla ei ole vaikutusta Kesla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärään 3 383 145 kpl. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä muunnon jälkeen on yhteensä 19 723 145 ääntä.

Joensuu 30.5.2023

Kesla Oyj

Ilkka Miettinen

talousjohtaja

LISÄTIETOJA:

Talousjohtaja Ilkka Miettinen, 050 384 8318

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch