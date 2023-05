L’indice de santé mentale de TELUS Santé révèle que les travailleurs canadiens associent le soutien de leur employeur en matière de santé physique à une bonne santé mentale

English French

TORONTO, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé (auparavant LifeWorks), a publié aujourd’hui un rapport spécial sur le bien-être physique dans le cadre de son indice de santé mentale, qui révèle que les travailleurs canadiens établissent un lien entre le soutien de l’employeur à la santé physique et une bonne santé mentale. Aujourd’hui, les données indiquent que les travailleurs ont besoin d’un plus grand soutien de la part des employeurs. En effet, seulement 13 pour cent des travailleurs affirment qu’ils pratiquent une activité physique pour améliorer ou préserver leur santé mentale, citant le manque de motivation, d’énergie, de temps ou d’argent comme un frein à la pratique régulière d’une activité physique.



L’indice a révélé que les travailleurs du pays souffraient d’une mauvaise santé mentale, mais qu’ils montraient des signes d’amélioration.

Atteignant 64,6 points, l’indice de santé mentale des travailleurs canadiens a légèrement augmenté par rapport au mois dernier (64,3 en mars 2023).



Les travailleurs canadiens ont du mal à gérer leur santé physique

Le tiers (33 pour cent) des travailleurs estiment qu’un meilleur sommeil serait la clé pour mieux gérer leur santé physique, mais ce qui leur serait le plus utile pour gérer leur santé physique serait la nourriture abordable et nutritive (20 pour cent), l’accès à un lieu pratique et sûr pour faire de l’exercice (15 pour cent) et l’accès à un médecin de famille (11 pour cent).

Les travailleurs de moins de 40 ans sont 80 pour cent plus nombreux que les travailleurs de plus de 50 ans à affirmer que l’accès à de la nourriture abordable et nutritive est la chose la plus utile pour gérer leur santé physique.

Dix pour cent des répondants attestent qu’une meilleure santé mentale est la clé pour gérer la santé physique; le score de santé mentale de ce groupe (50,5) est inférieur de 14 points à la moyenne nationale (64,6).



Les travailleurs canadiens veulent que les employeurs les aident à être en bonne santé physique

Plus d’un travailleur canadien sur dix déclare que son employeur ne l’aide pas à gérer sa charge de travail compte tenu de ses problèmes de santé physique, et les femmes sont deux fois plus susceptibles d’affirmer cela que les hommes.

Le score de santé mentale de ce groupe (46,2) est inférieur de 18 points à la moyenne nationale (64,6) et inférieur de presque neuf points par rapport au score des travailleurs ayant toujours reçu de l’aide de l’employeur.

Près de neuf travailleurs sur dix affirment que leur employeur les aide souvent ou toujours à gérer la charge de travail compte tenu des problèmes posés par leur santé physique. Malgré ce soutien, le score de santé mentale de ce groupe est inférieur de 14 points à la moyenne nationale (64,6).



Commentaires de Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé

« Le bien-être global est la base d’une main-d’œuvre en bonne santé, efficace et plus encore. Les organisations qui mettent en priorité la bonne santé physique et mentale de leurs travailleurs en créant des programmes et en offrant des ressources permettent aux employés de rester en bonne santé et de donner le maximum d’eux-mêmes. Le bien-être de l’employé au travail peut se refléter, par la suite, dans sa participation au travail, au sein de sa communauté ainsi que le temps et l’énergie qu’il accorde à sa famille. En valorisant une culture de soutien et d’entraide, les organisations sont également en mesure de retenir les talents et de faire croître leur entreprise. »

Commentaires de Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé

« Nos analyses démontrent continuellement que la santé mentale est l’un des principaux facteurs pour une bonne santé globale, le bien-être et une meilleure productivité au travail. Ceci dit, le bien-être physique et le bien-être financier sont également extrêmement importants. Les données actuelles montrent que le lien entre la santé physique et la santé mentale n’est pas juste reconnu par les universitaires, mais qu’il est bien compris des travailleurs. Nous observons une véritable compréhension de la valeur derrière le soutien du bien-être physique et d’une bonne santé mentale de la part des employeurs. Les employeurs devraient prendre bonne note de ceci lorsqu’ils pensent à leurs programmes et à leurs services. »

Consultez l’indice de santé mentale canadien complet ici . Le rapport spécial de ce mois-ci comprend des indications supplémentaires sur les problèmes de santé physique et mentale autodéclarés qui ont une incidence négative sur le travail, et plus encore.

À propos de l’indice de santé mentale

L’enquête de TELUS Santé a été menée au moyen d’un sondage en ligne en anglais et en français, du 3 au 13 avril 2023, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et genrée de l’échantillon est représentative de cette population.

L’indice de santé mentale est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

