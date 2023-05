Vaultinum présentera son outil de Due Diligence Technologique au salon Super Return le 6 juin prochain

English French German Italian Spanish

GENEVE, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, fournisseur européen de solutions de Due Diligence Technologique, vient d’annoncer sa participation au Super Return. Cet événement majeur pour les professionnels du Private Equity se tiendra à Berlin du 6 au 9 juin 2023.



La Due Diligence Technologique telle que développée par Vaultinum bouscule le marché en proposant une méthodologie unique, alliant scan du code source, scan du repository git, et expertise IT. L’outil établit ainsi un bilan complet de la technologie analysée et passe en revue la propriété intellectuelle, la scalabilité, la cybersécurité et la conformité RGPD de l'actif. Les investisseurs ainsi équipés sont plus à même d’identifier et de gérer les risques technologiques liés à leur acquisition cible, et d’optimiser ainsi leurs investissements.

Philippe Thomas, CEO de Vaultinum, sera présent à l'événement pour signifier l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions performantes pour aider les investisseurs de la tech à mieux gérer leur risque cyber et leur dette technique.



"Le Super Return nous donnera l’occasion d’échanger avec les investisseurs sur leurs pratiques en matière de Due Diligence Technologique" a-t-il déclaré. "Les professionnels du Private-Equity notamment ressentent le besoin d’aller plus loin dans l’évaluation de la tech aujourd’hui. En combinant un scan de code, une analyse de données et une expertise humaine, Vaultinum permet aux entreprises d'atténuer leurs risques, de protéger leurs investissements et de favoriser une croissance durable."

Ne manquez pas l'occasion de rendre visite à Vaultinum sur le stand 3 pendant le Super Return et d’échanger avec l’équipe : Philippe Thomas, Josh Nunn et Virginie Stasiaczyk.

À propos de Vaultinum

Vaultinum est un tiers de confiance spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum a permis à des milliers d'entreprises et d'investisseurs du numérique de sécuriser leurs innovations en leur fournissant des solutions pour protéger leur propriété intellectuelle, assurer la continuité de leur activité commerciale et atténuer les risques cyber et logiciels.

CONTACT Marine Yborra, Directrice Marketing et Communication

SOCIÉTÉ Vaultinum

EMAIL my@vaultinum.com

WEB www.vaultinum.com

