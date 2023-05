HIGHCO : Transactions sur actions propres du 22/05/2023 au 26/05/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 22 au 26 mai 2023

Paris, le 30 mai 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 22/05/2023 FR 0000054231 2 000 5,07 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 23/05/2023 FR 0000054231 2 000 5,09 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 24/05/2023 FR 0000054231 2 000 4,75 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 25/05/2023 FR 0000054231 2 000 4,83 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 26/05/2023 FR 0000054231 2 000 4,88 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

07:02:06 FR 0000054231 5,06 EUR 413 XPAR jAj6AkL5sL0012B0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

07:02:06 FR 0000054231 5,06 EUR 587 XPAR jAj6AkL5sL0012O0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

08:38:35 FR 0000054231 5,06 EUR 162 XPAR jAj6AkL7Ni001tc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

08:45:46 FR 0000054231 5,06 EUR 80 XPAR jAj6AkL7Ud001wc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

11:24:24 FR 0000054231 5,08 EUR 207 XPAR jAj6AkL9yB002wE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

11:24:24 FR 0000054231 5,08 EUR 293 XPAR jAj6AkL9yB002wO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-22

11:24:39 FR 0000054231 5,08 EUR 258 XPAR jAj6AkL9yQ002wY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-23

07:02:32 FR 0000054231 5,08 EUR 181 XPAR jAj6AkLSMM001KL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-23

07:02:32 FR 0000054231 5,08 EUR 819 XPAR jAj6AkLSMM001KY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-23

08:41:12 FR 0000054231 5,04 EUR 500 XPAR jAj6AkLTto003Hg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-23

11:52:31 FR 0000054231 5,16 EUR 500 XPAR jAj6AkLWt0004pB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:16:01 FR 0000054231 4,78 EUR 43 XPAR jAj6AkLp2y001Gx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:20:09 FR 0000054231 4,78 EUR 700 XPAR jAj6AkLp70001Iq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:20:29 FR 0000054231 4,78 EUR 257 XPAR jAj6AkLp7I001J60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:33:00 FR 0000054231 4,75 EUR 500 XPAR jAj6AkLpJP001bx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:36:18 FR 0000054231 4,70 EUR 100 XPAR jAj6AkLpMb001fR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:36:18 FR 0000054231 4,70 EUR 105 XPAR jAj6AkLpMb001fb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:36:18 FR 0000054231 4,70 EUR 285 XPAR jAj6AkLpMb001fl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-24

07:38:38 FR 0000054231 4,70 EUR 10 XPAR jAj6AkLpOt001kJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

07:03:27 FR 0000054231 4,8 EUR 500 XPAR jAj6AkMBKR001A20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

07:21:21 FR 0000054231 4,82 EUR 349 XPAR jAj6AkMBbl001Nq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

07:35:37 FR 0000054231 4,82 EUR 40 XPAR jAj6AkMBpY001ls0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

07:41:01 FR 0000054231 4,82 EUR 100 XPAR jAj6AkMBun001pQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

07:47:10 FR 0000054231 4,82 EUR 11 XPAR jAj6AkMC0k001v80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

12:57:29 FR 0000054231 4,84 EUR 500 XPAR jAj6AkMGr4004Z10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

13:27:14 FR 0000054231 4,84 EUR 375 XPAR jAj6AkMHJq004oN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-25

13:27:14 FR 0000054231 4,84 EUR 125 XPAR jAj6AkMHJq004oX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

07:48:26 FR 0000054231 4,85 EUR 100 XPAR jAj6AkMYVZ001pC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

09:18:53 FR 0000054231 4,89 EUR 159 XPAR jAj6AkMZv6002iB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

10:05:38 FR 0000054231 4,89 EUR 121 XPAR jAj6AkMaeJ0032L0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

10:24:14 FR 0000054231 4,89 EUR 220 XPAR jAj6AkMawK003BJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

11:01:38 FR 0000054231 4,89 EUR 190 XPAR jAj6AkMbWY003KN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

11:08:15 FR 0000054231 4,89 EUR 177 XPAR jAj6AkMbcu003La0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

11:41:20 FR 0000054231 4,89 EUR 133 XPAR jAj6AkMc8v003Yd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

13:03:33 FR 0000054231 4,88 EUR 93 XPAR jAj6AkMdQW0046L0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

13:09:50 FR 0000054231 4,88 EUR 407 XPAR jAj6AkMdWa004910 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

13:48:25 FR 0000054231 4,86 EUR 180 XPAR jAj6AkMe7x004bA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-26

13:51:02 FR 0000054231 4,86 EUR 220 XPAR jAj6AkMeAT004cy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

