Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 30.5.2023 klo 14.30 (CEST)

Savosolar muuttaa nimensä Meriaura Groupiksi ja myy aurinkolämpöliiketoimintansa tytäryhtiölleen Meriaura Energylle

Savosolar Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2023 päätetyn mukaisesti Savosolar Oyj:n nimi vaihtuu Meriaura Group Oyj:ksi, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Samalla yhtiön kotipaikka siirtyy Turkuun. Muutokset toteutuvat 1.6.2023.

Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnusten nimet muuttuvat vastaavasti: First North Growth Market Ruotsissa uusi kaupankäyntitunnus on MERIS ja First North Growth Market Suomessa MERIH. Osakkeiden ISIN-tunnukset eivät muutu. Kaupankäynti uusilla tunnuksilla alkaa arviolta kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Lisäksi Savosolar Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt tänään Savosolarin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan myymisestä 31.5.2023 konserniemon kokonaan omistamalle, uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle.

Savosolar-nimi jää uuden yhtiön käyttöön aputoiminimenä ja tunnettuna ja arvostettuna korkean luokan aurinkolämpöbrändinä. Savosolarin aurinkolämpöliiketoiminta on jatkossa osa uusiutuvan energian alalla toimivaa Meriaura Energyn liiketoimintaa.

Suunniteltujen muutosten tavoitteena on selkeyttää yritysrakennetta eriyttämällä uusiutuvan energian liiketoimintayksikkö konsernin emoyhtiöstä omaksi kokonaisuudekseen, samoin kuin on tehty toisen liiketoiminta-alueen merilogistiikan osalta. Emoyhtiö keskittyy puolestaan konsernin hallintoon ja sijoittajasuhteisiin. Uudistettu yhtiörakenne selkeyttää konsernin hallinnon ja liiketoimintojen kokonaisuutta.

Savosolarin koko henkilöstö siirtyy 1.6.2023 alkaen vanhoina työntekijöinä Meriaura Energyn palvelukseen, lukuun ottamatta konsernin toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja hallinnon assistenttia, jotka jäävät emoyhtiön palvelukseen. Lisäksi Meriaura Energy Oy:n hallitus on tänään 30.5.2023 nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi MEng, MBA Antti Lillebergin. Hän on aiemmin toiminut Savosolarin myynti- ja markkinointijohtajana.

Meriaura Groupin uudet verkkosivut sijoittajaosioineen aukeavat 1.6.2023 osoitteessa www.meriauragroup.com. Samalla aurinkolämpöliiketoimintaa koskevat sivut siirtyvät osoitteeseen www.meriauraenergy.com.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 50 560 2349

Sähköposti: kirsi.suopelto@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.



Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com