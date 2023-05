Stonebranch est mentionné dans le rapport Data and Analytics Essentials: DataOps 2023 de Gartner®

English German French

ALPHARETTA, Géorgie, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui avoir été mentionné dans le rapport Data and Analytics Essentials: DataOps de mai 2023.*



Selon Gartner, « les outils DataOps éliminent les divers désalignements et inefficacités à travers les technologies de gestion des données en rationalisant les processus de livraison de données et en opérationnalisant les charges de travail de données ».

Les pratiques et outils de DataOps améliorent l'automatisation et l'agilité du pipeline de données, ce qui donne lieu à des opérations de données plus efficaces. Les principales catégories de marché DataOps identifiées par Gartner sont les Orchestrateurs, les Spécialistes et les Acteurs de portefeuille.

« Stonebranch est fier d'être un Orchestrateur DataOps », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous croyons que cela reflète notre engagement à aider les entreprises à automatiser et rationaliser leurs opérations de données, et à assurer que les données soient livrées rapidement, en toute sécurité et sans erreur. »

L'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch fonctionne avec n'importe quelle plateforme ou application dans un environnement informatique hybride, comprenant des systèmes sur site et dans le cloud. En tant qu'Orchestrateur DataOps, l'UAC ne remplace pas les outils de gestion des données spécialisés existants. Au lieu de cela, les utilisateurs finaux ont la possibilité de contrôler tous les processus automatisés à travers leur pipeline de données depuis une seule plateforme d'orchestration. L'UAC améliore les approches traditionnelles par lots ou temporelles au moyen d'une automatisation en temps réel basée sur des événements. Par ailleurs, l'UAC intègre un transfert de fichiers géré (MFT) qui est entièrement crypté, compressé et tolérant aux pannes.

Pour en savoir plus sur la solution de Stonebranch pour l'orchestration DataOps, veuillez consulter la page stonebranch.com/it-automation-solutions/big-data-pipeline-orchestration .

* « Gartner, Data and Analytics Essentials: DataOps », 2 mai 2023.

Clause de non-responsabilité de Gartner

GARTNER est une marque de service et commerciale déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et est utilisée dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Stonebranch