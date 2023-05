LHV Varahalduse juhatuse liikmeks saab Eve Sirel

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS-i LHV Varahaldus nõukogu valis LHV Varahalduse juhatuse liikmeks Eve Sireli. Tema volitused juhatuse liikmena algavad 1. juunist 2023 ja kestavad viis aastat. Edaspidi tegutseb LHV Varahalduse juhatus kolmeliikmelisena – lisaks Eve Sirelile jätkavad juhatuses Vahur Vallistu ja Joel Kukemelk.

Eve Sirel on LHV-s töötanud alates 2011. aastast, tegutsedes 2011.–2015. aastal LHV Varahalduse riskijuhina ning alates 2015. aastast LHV Varahalduse operatsioonide juhina. Tal on tehnikateaduste magistrikraad äriinfotehnoloogia erialal Tallinna Tehnikaülikoolist ja loodusteaduste magistrikraad matemaatika erialal Tallinna Ülikoolist. Eve Sirelile kuulub 115 681 LHV Groupi aktsiat ning lisaks on tal võimalik 2021., 2022. ja 2023. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 56 775 LHV Groupi aktsiat.

LHV Varahalduse juhatuse esimehe Vahur Vallistu sõnul aitab Eve Sireli lisandumine LHV Varahalduse juhatusse senisest veelgi konkreetsemalt jaotada juhatuse liikmete vahel vastutusvaldkonnad ning selle kaudu tõhustada nii investeerimise, müügi kui ka riskikontrolli funktsioone. "Eve on tugevate juhiomadustega väga võimekas organisaator, kes ka varasemate kogemuste poolest on suurepäraseks täienduseks senisele juhatusele," ütles Vallistu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 930 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli lõpu seisuga 394 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 158 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee