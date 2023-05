French English

Entech remporte un contrat majeur en stockage d’énergie auprès d’un groupement public conduit par GEG

Ce contrat cadre réunit un groupement de 4 sociétés sur 6 sites en France

Fourniture de solutions de stockage (batterie, conversion, pilotage)

Une capacité potentielle totale de plus de 50 MWh

Des équipements de services aux réseaux pour une électricité plus verte

Quimper, le 30 mai 2023 – Entech (FR0014004362 - ALESE), la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce avoir remporté un contrat-cadre avec quatre acteurs publics de l’énergie situés en Isère, en Savoie, dans le Loiret et dans le Val d’Oise. L’appel d’offres public, coordonné par GEG (Gaz Electricité de Grenoble), porte sur la fourniture de 6 sites en systèmes de stockage par batteries.

Le contrat-cadre permettra aux clients de passer des commandes au cours des 6 prochains mois pour une capacité de stockage pouvant dépasser 50 MWh, représentant ainsi le plus grand projet de stockage remporté par Entech à ce jour. Chaque infrastructure de stockage commandée sera mise en œuvre dans un délai d’un peu moins d’un an.

Ces systèmes de stockage par batteries délivrés par Entech offriront des services de régulation de fréquence au réseau électrique au niveau français et européen. Ils pourront aussi se substituer à des actifs de régulation de fréquence existants tels que des centrales thermiques par exemple.

« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par GEG. Ce succès démontre la capacité d’Entech à se positionner sur des projets d’envergure. Je félicite nos équipes et me réjouis de compter parmi nos clients des acteurs publics régionaux de l’énergie qui innovent pour réduire leur empreinte carbone. » ajoute Christopher Franquet, Président-fondateur d’Entech.

A propos d’Entech

Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 250 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 135 collaborateurs.

Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.

Plus d’information : https://entech-se.com/

Contact presse : Calyptus

Mathieu Calleux

entech@calyptus.net

01 53 65 37 90 / 37 91

Pièce jointe