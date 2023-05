French English

Communiqué de presse – mardi 30 mai 2023 – 17h45

ARGAN lauréat des Agora Awards de la Supply Chain dans la catégorie Immobilier Logistique

ARGAN remporte le Prix du lauréat de la catégorie Immobilier Logistique lors de la cérémonie des Agora Awards Supply Chain qui s’est tenue au théâtre Mogador devant 700 professionnels de la logistique et de la supply chain. Ce prix vient notamment récompenser le déploiement d’Aut0nom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte.



C’est au théâtre Mogador, devant 700 professionnels de la logistique et de la supply chain, qu’une partie de l’équipe ARGAN présente sur la scène s’est vue remettre le prix de l’acteur immobilier de l’année par le jury composé par Supply Chain Village – Agora Médias.

C’est Aut0nom®, inauguré en 2022, qui a permis à ARGAN d’être distingué. Aut0nom® est l’entrepôt qui produit et consomme sa propre énergie verte. Une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation de l’exploitant est couplée à des batteries de stockage de l’énergie, le tout permettant de couvrir la totalité des consommations énergétiques liées au chauffage, au rafraichissement et à l’éclairage du bâtiment. De plus, le gaz est banni, remplacé par des pompes à chaleur électriques permettant de diviser par 20 les émissions de CO 2 liées au chauffage du site.

En un an, une dizaine de projets Aut0nom® ont déjà été livrés ou sont en cours de réalisation.

Ce prix vient récompenser l'engagement mutuel de nos clients et d'ARGAN dans la décarbonation de l’immobilier logistique.

ARGAN remercie la rédaction de Supply Chain Village ainsi que le jury pour ce prix.

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023

trimestre 2023 19 juillet : Résultats semestriels 2023

2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

A date, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share, IEIF SIIC France et EPRA Europe. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr





