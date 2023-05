COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 30 mai 2023

ARTEA lance un financement participatif via Lendosphere

pour accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables

Le groupe ARTEA annonce l’ouverture de son premier financement participatif via Lendosphere, pour accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030. Avec un objectif initial de 2 M€, cette campagne ouverte à tous est la première émission d'un emprunt global de 10 M€.

Les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.) sont présentées sur : www.lendosphere.com/artea

Décarboner son portefeuille en contribuant à la transition énergétique

Cette levée de fonds en obligations permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner la croissance du pôle énergies renouvelables du groupe d'ARTEA, fondé en 2001. Sur la base des résultats de croissance de ce pôle (+63 % en 2022 avec 4,2 M€ de chiffre d’affaires), des acquisitions de centrales hydroélectriques, des mises en service de centrales solaires et du déploiement de stations de recharge rapide pour véhicules électriques, l’entreprise vise à multiplier par 5 sa puissance installée et sa production renouvelables sur les 4 prochaines années. Pour son activité stations de recharge, Dream Energy a déjà plus de 100 stations sécurisées et plus de 300 en négociation.

Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en conciliant valeurs écologiques et rentabilité financière. Pour financer cette entreprise, ils doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere : www.lendosphere.com

Pour Philippe BAUDRY, Président-Directeur général d'ARTEA : « Le groupe ARTEA a engagé le virage de la transition énergétique et du développement durable en 2008, cette démarche est donc au cœur de l’ADN de l’entreprise depuis plus de 15 ans. 2023 marque une nouvelle étape de fortes croissances des activités de production de fourniture d’énergie et de déploiement d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques dans 5 pays européens. C’est aussi l’année de l’accélération du développement d’un immobilier bas carbone qui, grâce à son offre de services, doit répondre au mieux aux besoins de ses clients toujours plus exigeants. »

À propos de cette collecte

Le pôle Énergies Renouvelables du groupe ARTEA se trouve au cœur de la vision du groupe, qui poursuit une double ambition : alimenter l'ensemble de son parc immobilier en énergies renouvelables produites en France d'ici 2025, et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030 avec la généralisation de sa "Stratégie zéro carbone, zéro fossile, 100 % renouvelable".

Le pôle Énergies renouvelables est entièrement regroupé sous la filiale HOLDING DREAM ENERGY, filiale à 100 % du groupe ARTEA, qui compte aujourd'hui :

- 20 centrales hydroélectriques,

- 50 centrales photovoltaïques,

- Une activité d’opérateur de bornes de recharge électrique,

- Une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets d'énergie renouvelable (Artesol),

- Une activité de maintenance d'actifs renouvelables.





Cette campagne de financement participatif a reçu le label

« Financement Participatif pour la croissance verte ».

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la plateforme experte en financement participatif, en prêts et en equity, dédié à des projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 200 millions d’euros ont déjà été investis, par les 26 000 membres de sa communauté, sur 450 projets d’énergie renouvelable qui ont permis d’éviter l’émission de deux millions de tonnes de CO 2 par an en cumulé. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et régulée par l’AMF.

Plus d’informations sur : www.lendosphere.com

À propos de Dream Energy

Depuis 2007, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, est à la fois producteur d’électricité, fournisseur et opérateur de recharge. L’entreprise détient et exploite plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques en France. Dream Energy détient également une expertise dans l’autoconsommation et la conception de « smartgrids », réseaux intelligents permettant d’optimiser production, consommation et stockage au sein d’un même ensemble immobilier.

Dream Energy développe ainsi un écosystème vertueux dans la mobilité, en exploitant des bornes qu’il alimente avec sa propre électricité renouvelable.

Cet écosystème apporte une maîtrise fiable, sécurisée et locale de l’approvisionnement, garantit la source renouvelable et la stabilité dans les prix pratiqués à la borne, pour une mobilité véritablement bas-carbone.

Présent sur tout le territoire français, Dream Energy investit, installe et exploite des stations de recharge sur parking extérieur ouvert au public pour les collectivités, enseignes commerciales, hôtels, parcs tertiaires désireux d’offrir un service vertueux de recharge. Dream Energy accompagne le propriétaire en intervenant sur toute la chaîne du projet : faisabilité, investissement, travaux, raccordement, exploitation et gestion internalisée de la maintenance.

Plus d’informations : www.dream-energy.fr

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

- L’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

- L’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

- Les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et d’hôtellerie lifestyle (Coloft). Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement. L'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. Plus le taux est élevé, plus le risque de perte en capital ou d’impayé des intérêts est important. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

