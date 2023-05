Novotech parraine le sommet BIO 2023 APAC et le panel Endpoints sur l'établissement de liens biotechnonolgiques avec la Chine

German French Korean

BOSTON, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique parraine le sommet BIO 2023 APAC et la session Endpoints sur l'établissement de nouveaux liens biotechnologiques avec la Chine.



Barry Murphy, CCO de Novotech, interviendra lors de la session du sommet de l'APAC Diversity and Beyond - Tapping the potential of the Asia Pacific for Clinical Trials (Diversité et au-delà : exploiter le potentiel de l'Asie Pacifique pour les essais cliniques).

Novotech, une CRO en biotechnologie dont la présence est mondiale et qui compte plus de 25 ans d'expérience en services de consulting dans le développement d'essais cliniques et de médicaments dans la région Asie Pacifique, a été sélectionnée ce mois-ci pour le prestigieux Prix du leadership CRO 2023 pour avoir dépassé les attentes des clients biotechnologiques.

Rencontrez l'équipe Novotech au sommet BIO 2023 ici

Le sommet de l'APAC se concentrera sur la région Asie Pacifique, qui abrite plus de 40 % de la population mondiale et est l'une des régions les plus culturellement diversifiées pour les essais cliniques.

Au cours des 10 dernières années, cette région est devenue une destination de plus en plus attrayante pour les essais cliniques, contribuant à presque 50 % des nouvelles activités d'essais cliniques dans le monde en 2022.

Via des tables rondes, le sommet mettra en lumière les opportunités transfrontalières et la passionnante innovation biomédicale de la région APAC. Il rassemblera des experts issus de l'industrie et d'institutions d'essais cliniques de la région qui discuteront de la situation actuelle, et surtout, des perspectives et des développements à venir pour des stratégies d'essais cliniques couronnées de succès en APAC.

Enregistrez-vous via votre inscription au sommet BIO. Toutes les personnes inscrites à l'accès Général et à l'accès Premier ont accès au sommet de l'APAC.

Date : 5 juin

Horaire :

Sommet APAC : de 10 h 00 à 13 h 00

Discussion sur la diversité : de 11 h 00 à 12 h 00

Novotech parraine également la session Endpoints @#BIO23 Forging new biotech ties with China (Établissement de nouveaux liens biotechnologiques avec la Chine). Andy Liu, responsable Chine de Novotech, prendra la parole lors des tables rondes.

Avec l'impact de la Chine sur les sciences du médicament qui continue de se développer, les sociétés biopharmaceutiques aux États-Unis et en Europe ont parcouru avec soin le paysage du développement des médicaments dans le deuxième plus grand marché pharmaceutique au monde. Les discussions de la session porteront sur les façons dont les grandes et les petites biotechs peuvent développer une stratégie véritablement globale, et sur tout ce que cela implique.

Intervenants :

Andy Liu , responsable Chine de Novotech

, responsable Chine de Novotech Weiguo Su , directeur exécutif, PDG et directeur scientifique chez Hutchmed

, directeur exécutif, PDG et directeur scientifique chez Hutchmed Min Li , fondateur et PDG de SciNeuro Pharmaceuticals

, fondateur et PDG de SciNeuro Pharmaceuticals Kerry Blanchard , cofondateur, président et PDG de Perpetual Medicines

, cofondateur, président et PDG de Perpetual Medicines Modérateur : John Carroll, éditeur et fondateur d'Endpoints News



Inscrivez-vous ici Il s'agit d'un événement virtuel.

Date : 7 juin

Horaire : de 13 h 00 à 13 h 55 ET

Une enquête menée auprès des cadres cliniques des sociétés biopharmaceutiques et publiée ce mois-ci par Novotech et Citeline a déterminé que parmi les défis opérationnels, le coût représente la principale préoccupation pour 32 % des personnes interrogées, suivi par le recrutement des patients pour 29 % d'entre elles. L'enquête indique également que les personnes interrogées identifient la Chine et l'Australie comme des pays offrant des avantages cliniques significatifs.

Téléchargez le rapport ici

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Novotech a été sélectionnée pour le Prix du leadership CRO 2023, elle est classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, a reçu le Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique et le Prix de l'entreprise CRO de l'année en Asie-Pacifique, et a signé 45 accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.