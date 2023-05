INFOCIRCULATION : Tour la Nuit et Tour de l’Île de Montréal

MONTRÉAL, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce week-end, le Festival Go vélo Montréal battra son plein à l’occasion du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal. Comme certaines rues seront fermées à la circulation automobile et interdites au stationnement pendant quelques heures, les déplacements en auto pourraient demander un peu plus de planification qu’à l’habitude. Pour faciliter les déplacements automobiles et l’accès aux établissements de santé, Vélo Québec a mis en place la page INFOCIRCULATION regroupant tous les outils nécessaires pour informer la population : www.velo.qc.ca/infocirculation.

Le vendredi 2 juin, le départ du Tour la Nuit sera donné à 20 h, au parc Maisonneuve, à l’angle du boulevard Rosemont et de la 26e avenue. Le parcours de 24 km empruntera les rues des arrondissements suivants : Rosemont–La-Petite-Patrie – Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension – Montréal-Nord – Anjou et Saint-Léonard. Carte des fermetures de rues.

Le dimanche 4 juin, le coup de départ du Tour de l’Île de Montréal « classique » sera donné à

9 h 15, au parc Maisonneuve, à l’angle du boulevard Rosemont et de la 26e avenue. Le parcours de 47 km empruntera les rues des arrondissements suivants : Rosemont–La-Petite-Patrie – Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anjou et Saint-Léonard. Carte des fermetures de rues.

Pour planifier vos déplacements les 2 et 4 juin :

Si vous avez besoin d’aide pour prévoir votre déplacement à pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture pendant le Tour la Nuit ou le Tour de l’Île de Montréal, vous pouvez joindre Vélo Québec par courriel au infocirculation@velo.qc.ca, ainsi qu’aux numéros suivants : 514 521-8356, poste 380 ou 1 800 567-8356, poste 380.

Horaire de la ligne téléphonique INFOCIRCULATION :

Mercredi 31 mai et jeudi 1 er juin, de 9 h à 17 h;

juin, de 9 h à 17 h; Vendredi 2 juin, de 12 h à 23 h;

Samedi 3 juin, de 9 h à 17 h;

Dimanche 4 juin, de 7 h à 15 h.

Pour optimiser vos déplacements avec Waze :

Afin d’opter pour les meilleurs itinéraires et éviter les rues fermées à la circulation automobile lors du Tour la Nuit et du Tour de l’Île, les parcours sont offerts, en temps réel, sur l’application Waze :

Sur le parcours :

Lors des événements, plusieurs bénévoles, cadets et policiers seront positionnés aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes. Ces agents de la circulation remettront à ceux qui le désirent un plan du parcours des événements et des voies de contournement. Les organisateurs rappellent que les piétons et les cyclistes peuvent traverser le train cycliste en tout temps. Des bénévoles seront sur place pour les assister dans leurs déplacements.

Accès aux établissements de santé :

Des mesures alternatives ont été mises en place afin d’assurer l’accès aux établissements de santé situés à proximité des parcours. Nous recommandons à la population de :

S’informer auprès de l’établissement concerné avant de vous y rendre;

Appeler Info-Santé en composant le 811 avant de vous présenter à la salle d’urgence d’un de ces établissements;

Appeler le 911 si la situation est urgente.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l’événement ainsi que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

